L'Instance Tunisienne de l'Investissement a annoncé que l'utilisation de l'identité numérique sur mobile « Mobile ID » deviendra obligatoire à partir du 1er juillet 2026 pour tous les investisseurs souhaitant déclarer leurs projets via les plateformes numériques officielles.

Dans un communiqué adressé aux investisseurs, l'organisme précise que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la digitalisation des services administratifs et de la simplification des procédures liées à l'investissement. Elle vise également à renforcer la sécurité des transactions électroniques et à garantir la fiabilité de l'accès aux plateformes numériques.

L'instance appelle les investisseurs n'ayant pas encore finalisé leur inscription à l'identité numérique à entreprendre les démarches nécessaires dans les plus brefs délais, afin d'éviter tout retard ou blocage dans le dépôt de leurs déclarations une fois la mesure entrée en vigueur.

La solution « Mobile ID » permet aux utilisateurs de prouver leur identité de manière numérique et d'accéder de façon sécurisée à plusieurs services administratifs en ligne, contribuant ainsi à accélérer les procédures et à réduire les déplacements physiques.

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L'instance rappelle enfin que l'inscription à ce service est disponible via la plateforme dédiée et invite l'ensemble des investisseurs à finaliser cette étape avant le 1er juillet 2026, afin de garantir la continuité de l'accès aux services de déclaration des projets d'investissement.