Tunisie: La médiation au coeur de la résolution des conflits de travail

Une étude sur les mécanismes de médiation dans le règlement des conflits du travail a constitué le principal thème d'un atelier organisé mardi à Hammamet sous le slogan « Mécanismes de médiation dans le règlement des conflits du travail et renforcement des conditions de travail décent », selon un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Cette rencontre, organisée à l'initiative du ministère en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT), s'inscrit dans le cadre d'une analyse approfondie des cas de conflits professionnels en Tunisie. Elle vise à évaluer le cadre juridique actuel, à identifier ses limites et à s'inspirer d'expériences internationales et de méthodes éprouvées en matière de médiation.

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a indiqué que cette initiative repose sur une étude analytique des litiges professionnels enregistrés dans le pays. Il a souligné que, selon les comparaisons internationales, la médiation permet d'accélérer la résolution pacifique des conflits, de garantir la continuité des entreprises et de favoriser un climat social stable.

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Le ministre a salué le rôle des cadres centraux et régionaux du ministère, en particulier les inspecteurs du travail, qui assurent au quotidien des missions de contrôle, de conciliation et de médiation dans le règlement des différends professionnels.

Il a également mis en avant les résultats positifs enregistrés en matière de médiation dans les conflits individuels du travail, estimant qu'il s'agit d'un outil efficace de gouvernance sociale moderne.

Dans ce contexte, il a appelé à renforcer l'utilisation de la médiation dans d'autres domaines et à intégrer les nouvelles approches et technologies dans la résolution des conflits. Il a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur la confiance accordée aux inspecteurs du travail, considérés comme des acteurs clés dans la résolution rapide et pacifique des litiges.

Le ministre a enfin souligné l'importance d'élaborer une vision claire et opérationnelle pour moderniser le rôle de l'inspection du travail dans le cadre de la révision du Code du travail, tout en tenant compte des spécificités du marché de l'emploi en Tunisie afin d'alléger la charge des inspecteurs et de garantir l'accès aux droits dans des délais raisonnables.

Les discussions de l'atelier ont également porté sur le manque de ressources humaines au sein du corps des inspecteurs du travail ainsi que sur la nécessité d'accélérer la finalisation de l'application numérique destinée à faciliter leurs missions.