Ghana: Mondial 2026 - Le pays se rapproche des 16es après un nul héroïque face à l'Angleterre

Dans une rencontre frustrante pour les Anglais, le Ghana a tenu tête à l'Angleterre (0-0), mardi 23 juin à Foxborough, lors de la deuxième journée du Mondial 2026. Exceptionnels défensivement, les Black Stars ont résisté aux assauts des Three Lions pour décrocher un point précieux, célébré comme une victoire. Avec quatre points en deux matches, les hommes de Carlos Queiroz peuvent légitimement croire à une qualification pour les seizièmes de finale.

Dans une enceinte tout acquise à sa cause, sous un ciel gris et menaçant, l'Angleterre de Harry Kane, après son entrée en matière convaincante face à la Croatie, pouvait se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial en cas de victoire à Boston contre le Ghana.

Sous les yeux de David Beckham, du côté de Foxborough, les Three Lions de Thomas Tuchel ont posé leur jeu une bonne dizaine de minutes avant de devenir dangereux à l'image de ce tir de Declan Rice qui déclenchait du pied droit. Le ballon s'envolait au-dessus du cadre (14è). À la 36e minute, Declan Rice plaçait sa tête et le cuir file au-dessus des cages de Benjamin Asare.

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Malgré sa domination, l'Angleterre n'a trouve pas la solution pour ouvrir le score en première période. Harry Kane a eu sa toute première occasion dans le temps additionnel avec une frappe du gauche contrée par Marvin Senaya. Pour le Ghana, le premier temps fort est arrivé à la 42e minute avec Antoine Semenyo, qui a tenté une frappe croisée dans la surface de réparation.

Harry Kane est resté muet

Après une première période très décevante, avec une équipe d'Angleterre qui a largement manqué de créativité pour déstabiliser le bloc ghanéen, la deuxième période a été un peu plus ouverte. Senaya entrait dans la surface réparation pour le Ghana, où il était finalement stoppé par Djed Spence (50e). Anthony Gordon cadrait du pied droit pour les Three Lions, aux abords de la surface. Le ballon était capté par Benjamin Asare devant sa ligne (57e).

Un peu plus tard, Kane, l'attaquant du Bayern Munich s'offrait une belle occasion pour frapper au but, du pied droit, à ras de terre. Benjamin Asare se couchait sur sa gauche pour un bel arrêt (69e). À Foxborough, il n'y a pas eu d'orage, ni d'étincelle. O'Reilly a touché la barre transversale et Harry Kane a manqué le cadre dans la foulée (86e).

Après des parcours réussis pour leur deux premiers Mondiaux (8es en 2006, quart en 2010), les Black Stars ont calé lors des éditions 2014 au Brésil et 2022 au Qatar, échouant à chaque fois à sortir de leur poule. Mais avec ce nul, les Ghanéens font un grand pas vers les seizièmes de finale, et peuvent renouer avec les phases à élimination directe d'un Mondial, seize ans après la Coupe du monde en Afrique du Sud. L'Angleterre et le Ghana en sont à quatre points dans ce groupe, et tout reste possible avant le match entre le Panama et la Croatie (23h TU).

La réaction des deux sélectionneurs Thomas Tuchel, sélectionneur des Anglais : « Le Ghana a défendu avec détermination et discipline. Nos deux premières rencontres ont été difficiles dans ce groupe assez relevé. Nous avons tenté de passer sur les côtés, nous avons été patients, mais ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas trouvé les espaces. Je sais que la rencontre n'était très excitante pour nous supporters. Nous avons été un peu déçus et les Ghanéens ont célébré ce nul comme une victoire. Harry Kane n'avait pas beaucoup d'espace et quand il a pu tirer au but, il n'a pas eu de réussite. Aujourd'hui, face à nous, c'était une équipe très athlétique avec beaucoup de qualité. »

La réaction de Carlos Queiroz, sélectionneur des Ghanéens : « C'était un match intense avec deux équipes qui jouent un foot différent. Je sais que les Anglais ont terminé la rencontre avec beaucoup de frustration. Le foot, c'est aussi de l'intelligence et de la détermination et nous étions déterminé à contrôler la rencontre sans leur laisser l'opportunité de marquer. On mérite ce nul et on espère se qualifier pour les seizièmes de finale. Tout est ouvert dans ce groupe. Oui, il fallait célébrer ce nul. Nous nous sommes battus pour cela. Merci à mes joueurs qui sont restés concentrés durant toute la rencontre. Ils sont très solidaires entre eux. »