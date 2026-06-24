Congo-Brazzaville: Tremplins Mboté hip hop - La neuvième édition se tiendra à Kinkala

Les inscriptions se clôturent, le 4 juillet. Les candidats et candidates sont appelés à s'inscrire pour la troisième phase des tremplins qui auront lieu le 9 juillet, à Kinkala, dans le département du Pool. La participation est libre et gratuite.

Après Kintélé, le programme des tremplins Mboté hip hop s'étend à Kinkala, pour le festival et les sélections. Sur ce, les artistes, danseurs, rappeurs, slameurs, vidéastes ou beatmakers, DJ et managers âgés de 15 à 35 ans sont invités à participer à cette compétition des musiques urbaines. Les inscriptions se font directement au service de la programmation de l'Institut français du Congo ou par mail : assistant.programmation.brazzaville@ifcongo.com

Le programme vise à détecter, accompagner et valoriser les artistes émergents évoluant dans les différentes disciplines de la culture hip-hop. La sélection des managers, beatmakers et des vidéastes se fera sur dossier. Pour les managers, envoyer CV et lettre de motivation ; pour les beatmakers fournir CV + CD ou clé USB contenant 3 beats ; pour les vidéastes envoyer les meilleurs clips réalisés avec les smartphones, sur clé USB ou par mail. Les rappeurs, danseurs, DJ et slameurs présenteront leurs performances devant un jury.

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L'événement se structure en phases de sélection et propose des formations pour les meilleurs candidats. À l'issue des différentes phases, une trentaine d'artistes et managers sera sélectionnée pour suivre un programme de formation intensive aux métiers de la musique. Les gagnants de chaque catégorie se produiront sur la grande scène du Festival Mboté hip hop.

Les tremplins Mboté hip hop sont l'un des rendez-vous majeurs dédiés à la culture urbaine en République du Congo.