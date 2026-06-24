Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Délocalisation des matches sur les installations d'AVR

Les matches du tournoi de gala de la Dynamique le « Reveil du handball congolais » qui se jouaient sur les installations de l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive (Iseps) à Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville, ont été délocalisés au terrain d'Avenir du rail (AVR) à Ouenzé, le cinquième arrondissement. La correspondance du ministre des Sports à sa collègue de l'Enseignement supérieur est la principale cause.

La crise qui secoue le handball congolais connaît un nouveau rebondissement. La Dynamique le Reveil du handball congolais s'est vu interdire l'utilisation des installations de l'Iseps qu'elle a réhabilitées pour l'organisation de son tournoi de gala.

« Il m'a été donné de constater que plusieurs associations sportives nationales, sous le coup des sanctions de leurs fédérations sportives respectives, organisent des activités sportives dans les infrastructures sportives situées dans les établissements placés sous votre tutelle, en violation totale des dispositions de la loi. C'est le cas de la Dynamique le « Réveil du handball congolais » qui organise avec les clubs interdits d'activité pour une durée de deux ans par la Fédération congolaise de handball, des compétitions à l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive (Iseps) », précise la note signée par Hugues Ngouélondélé, demandant à la ministre de l'Enseignement supérieur d'exiger des requérants les autorisations délivrées par leurs fédérations sportives concernées.

Cette interdiction a été notifiée à la Dynamique par la ministre de l'Enseignement supérieur. « Je vous enjoins de bien vouloir interdire les activités sportives organisées à l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive par les associations sanctionnées par le ministère en charge des Sports citées dans la correspondance... », ordonne le Pr Emmanuel née Delphine Adouki.

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Cette compétition qui vise à maintenir les athlètes en jambe connaît un franc succès à Brazzaville et à Pointe-Noire. Elle a été très bien accueillie par les athlètes, dirigeants et le public. Dans le but de poursuivre leur vision, les membres de la Dynamique ont décidé de délocaliser leur compétition sur les installations d'AVR.

Mécontents de la décision, plusieurs dirigeants des clubs en appellent à la sagesse du gouvernement pour la résolution de cette crise qui perdure. ce genre de situation, faut-il le rappeler, ne peut se résoudre que par un vrai dialogue entre les deux camps diamétralement opposés.