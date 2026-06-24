Congo-Brazzaville: Diables rouges - Claude Le Roy partage sa vision à Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu le 23 juin à Brazzaville, avec Claude Le Roy. Le technicien français, redevenu sélectionneur des Diables rouges après avoir occupé ce poste de 2013 à 2015, a signé, la veille, son contrat de deux ans avec un objectif clair : qualifier le Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

La réception de Claude Le Roy par le chef de l'Etat témoigne la volonté de la plus haute autorité du pays à ne négliger aucun détail dans la mission qui est assignée au nouveau sélectionneur national : replacer le Congo parmi les grandes nations de football. Les éliminatoires de la CAN débuteront en septembre prochain. Dans un contexte très particulier marqué par l'absence des compétitions nationales pendant plus deux saisons, Claude Le Roy a la lourde mission de bâtir une sélection à la taille des ambitions. Se tourner vers les binationaux permettra de combler ce vide.

« Vous savez qu'il n'y a pas de championnat ici or, moi j'adore m'occuper des jeunes, de relever les jeunes talents localement. Cela ne peut pas être le cas cette fois-ci puisque sans championnat, il n'y a pas de joueurs à découvrir. Il va falloir sensibiliser tous les binationaux qui ont déjà joué avec les Diables rouges. A d'autres, il faut absolument qu'on réussisse à les convaincre à prendre la nationalité footballistique congolaise pour nous rejoindre », a-t-il expliqué dans sa feuille de route.

La vision du « Sorcier blanc » a rencontré une oreille attentive du président de la République. Il a évoqué la mobilisation des ressources autour de l'équipe nationale pour relever ce pari. « On a eu un message du président de la République. Il est clair que la moindre erreur ne sera pas acceptée. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en oeuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Maintenant, bossons et essayons d'être plus efficaces possible. Que toutes les parties prenantes du football congolais puisent dans le même sens, à savoir qu'il n'y a plus de conflits fédération-ministère des Sports », a-t-il souhaité.

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Le technicien français est sorti de l'audience avec le président de la République très assuré de son accompagnement. Les Diables rouges vont débuter la campagne éliminatoire à Windhoek, contre la Namibie, avant de recevoir le Cameroun et livrer une double confrontation contre les Comore . Le challenge est excitant pour lui. « On sent que le président de la République va nous donner les moyens pour pouvoir nous préparer dans de meilleures conditions. Le plus important c'est de lancer cette campagne de la meilleure des façons. Car il y aura six matches qui doivent nous permettre de partir pour le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda pour la prochaine CAN », a-t-il souligné.

Claude Le Roy reste toutefois convaincu que l'apport de certains binationaux comme Bradley Locko et Dilane Bakwa va permettre aux Diables rouges de franchir un palier. « Il va falloir qu'on soit très efficace, très perspicace et très convaincant pour ces jeunes joueurs comme Bakwa et Locko qui sont les binationaux de très haut niveau. S'ils nous rejoignent, il y aura un effet d'aubaine derrière les joueurs qui ont accepté de nous rejoindre. Je pense qu'à partir de là, on va recommencer à faire peur », a-t-il déclaré.

Pour relever un tel défi, l'environnement compte aussi. Et Claude Le Roy, ayant pour adjoint le Sénégalais Omar Daf, ne se doute pas un seul instant. « Je sais qu'on va travailler avec Omar Daf et puis tout le staff et les gens qui ont envie de nous donner un coup de main. On sent beaucoup d'ondes positives. On sent qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y'avait assez du temps perdu à faire un petit peu n'importe quoi et qu'il était temps de tout replacer dans le bon sens », a-t-il précisé.

Le technicien français connait bien l'Afrique pour avoir entraîné le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Congo et le Togo. Il a participé à neuf phases finales de la CAN et l'a gagnée en 1988 avec le Cameroun. Il a conduit le Congo en quarts de la finale de la CAN 2015 au cours de laquelle le pays avait occupé la 5e place. Il revient dans la maison Diables rouges qu'il connaît parfaitement bien onze après.