Congo-Brazzaville: Coopération - Les Etats-Unis veulent approfondir leur engagement avec le pays

L'ambassade des Etats-Unis a organisé, le 23 juin à Brazzaville, une cérémonie célébrant le 250e anniversaire de l'indépendance de ce pays, au cours de laquelle, la chargée d'Affaires, Amanda S. Jacobson, a annoncé les trois piliers sur lesquels sera basée la coopération avec le Congo cette année.

« En 2026 et au-delà, les Etats-Unis approfondiront leur engagement avec la République du Congo autour de trois piliers : partenariat, paix et prospérité », a annoncé la chargée d'Affaires Amanda S. Jacobson, au cours de la cérémonie organisée en présence du ministre des Affaires étrangères? de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant- Serge Bounda, représentant le gouvernement, ainsi que de plusieurs autres invités.

Sur le partenariat, la diplomate américaine a fait savoir que son pays continuera à investir « dans les leaders émergents et les jeunes, à travers des échanges entre peuples, des centres américains et des programmes de langue anglaise ».

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Dans le domaine de la paix, sous le leadership du président Donald Trump, les Etats-Unis, a-t-elle indiqué, continuent de travailler avec leurs partenaires pour « parvenir à la paix dans l'Est de la RDC à travers les accords de Washington, tout en construisant les institutions et en formant les personnes qui rendent la paix durable ». « La paix est le fondement sur lequel tout le reste est construit », a-t-elle assuré.

En ce qui concerne la prospérité, « Nous croyons en un avenir fondé sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'opportunité. Nous continuerons à travailler avec les entreprises américaines et le gouvernement congolais pour attirer les investissements, particulièrement dans les secteurs de minéraux critiques et de l'énergie », a indiqué la chargée d'Affaires.

Cette année, le 250e anniversaire de l'Amérique est marqué par une initiative mondiale appelée Freedom 250. « C'est un moment pour réfléchir à nos idéaux fondamentaux, la liberté, la démocratie et la poursuite du bonheur, et pour les réaffirmer comme des principes vivants. L'expérience américaine n'a jamais été un produit fini. C'est toujours une quête : une quête d'une union plus parfaite, façonnée par le courage des soldats, les sacrifices des citoyens ordinaires et les voix de ceux qui ont exigé d'être entendus », a poursuivi Amanda S. Jacobson.

Freedom 250 pour le partenariat entre les Etats-Unis et le Congo

Pour la chargée d'Affaires, Freedom 250 n'est pas seulement l'histoire de l'Amérique, mais également, « l'histoire des amitiés que l'Amérique a construites à travers le monde, fondées sur des valeurs communes et le respect mutuel ».

« Les Etats-Unis sont fiers d'appeler la République du Congo un ami et partenaire depuis son indépendance en 1960, soixante-six ans de travail côte à côte et de construction ensemble. Un exemple important est celui des centaines de volontaires du corps de la paix qui ont servi ici dans les années 1970 jusqu'à 1997. Ces Américains ont enseigné dans les salles de classe congolaises, renforcé la santé communautaire, et construit les liens durables, une relation à la fois », a rappelé la diplomate.

Elle a exprimé sa fierté du fait que le partenariat entre les Etats-Unis et le Congo « demeure fondamentalement axé sur l'investissement dans le peuple congolais », et que « cette année a été un témoignage de la profondeur de notre partenariat ».

Dans son discours, la chargée d'Affaires a également rappelé l'implication des Etats-Unis au Congo dans divers domaines (Education, santé, armée, formation, commerce, etc.) pour renforcer la coopération.

Enfin, elle a remercié le Congo pour les soixante-six ans d'amitié. « Depuis leur fondation en 1776, les Etats-Unis restent un partenaire de confiance, dynamique et prêt à diriger pour les 250 prochaines années », a-t-elle promis.