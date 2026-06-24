Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acap entend redynamiser ses instances dirigeantes

L'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) a clôturé, le 23 juin à Brazzaville, son 62e mois de l'amitié. Elle a retenu 2027 comme année de la tenue de son assemblée générale pour mettre en place ses nouvelles instances dirigeantes.

Après le décès en août 2025 de son président fondateur, Vital Balla, l'Acap envisage de mettre en place un comité ad hoc en vue de préparer sa prochaine assemblée générale élective. Outre l'installation des nouveaux dirigeants, l'organisation non gouvernementale (ONG) entend réviser ses textes fondamentaux pour les arrimer à la nouvelle donne. En effet, l'assemblée générale de l'Acap sera précédée par l'organisation cette année de la campagne d'adhésion.

« Pour constituer l'Acap de demain, il faut injecter un nouveau sang. Faisons de suggestions constructives pour l'avenir de notre association. Présidents départementaux, des comités locaux Acap d'arrondissements et des comités d'amitié d'ambassades pour une bonne marche de l'association, revoyons nos statuts et notre règlement intérieur en mettant une commission en place pour que 2027 soit l'année de l'assemblée générale pour mettre les nouvelles instances dirigeantes en place », a exhorté le secrétaire général de l'Acap, Auguste Ndoudi.

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Le 62e mois de l'amitié a été placé sur le thème « Connaître l'Acap pour constituer l'Acap de demain ». Selon le secrétaire général de cette ONG, messager de paix, ce thème n'a pas été choisi au hasard. C'est au siège de l'Acap qu' est partie l'étincelle qui a brûlé toute la savane jusqu'à atteindre le sommet des Nations unies en 1986 pour sa prise de position pour la paix, les causes justes et le vivre ensemble. « Depuis l'existence de notre association, nous avions signé des accords de partenariat multiformes avec des organisations soeurs de par le monde. La formation des cadres a été l'une de nos préoccupations. Il sied de rappeler que plus de 4 973 cadres ont été formés auprès desdits partenaires et pays amis. A l'époque, même le candidat du niveau BEMG a fait partie des contingents annuels », a-t-il rappelé. Il a précisé que le rayonnement de l'Acap ne fait plus de doute sur le plan national qu'international.

Lancé le 27 mai dernier à la mairie de Bacongo, le mois de l'amitié a donné lieu aux causeries-débats dans quelques arrondissements de Brazzaville. La cérémonie de clôture a été précédée par un échange autour du thème « Le temps de l'Acap pour un nouveau souffle s'avère indispensable ». Après un rappel historique, le secrétaire à l'organisation et à la vie de l'Acap, Albert Bobeka « Fontaine », a souligné la nécessité de projeter un avenir radieux. « Il est alors impérieux d'abroger toutes les dispositions antérieures et de mettre l'Acap sur les rails du développement. Aussi, il est très indispensable qu'une période préparatoire soit observée et organisée jusqu'à la tenue de l'assemblée générale. Ainsi, l'organisation d'un comité ad hoc est nécessaire en ce moment précis et la mise en oeuvre doit être appliquée à la lettre », a-t-il suggéré.

L'ambition étant, d'après lui, d'obtenir le statut d'utilité publique ; le partenariat avec les communautés étrangères résidant au Congo ; l'installation des sections Acap dans tous les quinze départements du Congo ; la signature des accords de collaboration culturelle pour l'animation des sections Acap dans les départements avec les établissements scolaires qui y sont installés. A cela, s'ajoutent le soutien des étrangers devant les difficultés qui interpellent l'Acap; la redynamisation des instances de base de l'Acap; la réactualisation des comités d'amitié, ainsi que le recadrage des accords d'amitié avec les autres associations soeurs ayant les mêmes objectifs.

Notons que l'édition 2026 du mois de l'amitié a été placée sous l'égide du secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile.