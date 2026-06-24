L'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) a lié la parole à l'acte en procédant à Madingou, chef lieu du département de la Bouenza, lors de la quatrième journée de la 6e édition de la Traversée du Mayombe, à la pose de la première pierre de construction de la « Maison sport et santé Élombés ». Un projet appelé à devenir un symbole de la lutte contre le diabète et de la promotion de la santé au Congo.

L'acte posé par le préfet de la Bouenza, Marcel Nganongo; en présence du maire de Madingou, Fortuné Pouela; des représentants des partenaires de MCPLC; ainsi que de nombreuses autorités administratives, sanitaires et locales, restera dans l'histoire de l'association. L'événement marque une nouvelle étape dans l'ambition de l'association de pérenniser ses actions de prévention et de sensibilisation aux maladies non transmissibles. « La pose de la première pierre de la "Maison sport et santé" est un acte d'une grande portée symbolique. Elle ouvre la voie à une activité d'intérêt majeur et sans précédent. Il s'agit d'une première dans le département de la Bouenza. Au nom de la population de Madingou, je souhaite la bienvenue à tous les participants et j'exprime toute notre reconnaissance à l'association MCPLC pour cette initiative », a déclaré Fortuné Pouela.

Olga Akylangongo, représentante de la Société nationale des pétroles du Congo, a estimé, quant à elle, que cette infrastructure dépasse largement le cadre d'un simple projet immobilier. « La première pierre que nous posons aujourd'hui n'est pas seulement celle d'un bâtiment. Elle est celle d'un engagement durable en faveur de la prévention, de l'accompagnement des personnes vivant avec le diabète et de la promotion de la santé. La future "Maison Élombés" sera un espace de prévention, d'éducation thérapeutique, de solidarité et d'espérance au service de la population », a-t-elle précisé.

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Le président de MCPLC, pour sa part, a rappelé que la santé est une responsabilité collective. « La santé ne doit pas être seulement l'affaire des médecins. Elle est l'affaire de tous : des pouvoirs publics, des partenaires, des entreprises et de la population elle-même. Notre mission est de promouvoir la santé en encourageant chacun à adopter de meilleures habitudes de vie, notamment par une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique», a souligné Rodrigue Dinga Mbomi.

Précisant la portée du projet, il a indiqué que « cette première pierre est bien plus qu'un simple acte de construction. Elle traduit une aspiration commune à bâtir une communauté plus forte, plus solidaire et davantage attentive aux enjeux de santé. La future "Maison Élombés" a vocation à devenir un véritable symbole de prévention, de bien-être et de solidarité au bénéfice des générations présentes et futures ».

Parallèlement à cette cérémonie, MCPLC a poursuivi ses actions de proximité en organisant une campagne gratuite de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle à Madingou.

À l'image de l'étape précédente organisée à Dolisie, la population s'est fortement mobilisée pour bénéficier de ces examens de prévention. Tout au long de la journée, de nombreux habitants se sont présentés pour connaître leur état de santé, témoignant l'intérêt grandissant des communautés pour les actions de sensibilisation menées par l'association. Cette mobilisation confirme la pertinence de l'approche développée par MCPLC, qui associe activité physique, éducation à la santé et au dépistage afin de promouvoir une prévention de proximité.