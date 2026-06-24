Algérie: Carnet du 16e jour de la campagne électorale

Alger — Voici le carnet de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, à son 16e jour, mercredi :

- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden, anime un meeting populaire à la salle de cinéma "Maghreb" dans la wilaya d'Oran (10h00) suivi d'un autre à la Maison de la culture "Mouloud-Kacem Naït Belkacem" dans la wilaya de Tissemsilt (16h00).

- La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, anime un meeting populaire à la Maison de la culture "Taous Amrouche" dans la wilaya de Béjaia (16h00).

- Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, anime un meeting populaire à la Maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi", dans la wilaya d'El Oued (9h00).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- Le premier secrétaire du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, anime un meeting populaire à la salle cinéma du "Hai Ramadhine" dans la wilaya de Tindouf (18h30).

- La présidente du parti Tajamou Amel El Djazair, Fatima-Zohra Zerouati, effectue une visite suivie d'une rencontre avec les candidats de sa formation politique à la commune Aïn Beïda dans la wilaya de Ouargla (20h00).

- Le président du Parti "El Karama", Mohamed Daoui, anime un meeting populaire à la Maison de la culture "Moufdi-Zakaria", dans la wilaya de Ouargla (18h00).

- Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, anime un meeting populaire à la salle des réunions de la commune de Tebesbest dans la wilaya de Touggourt (10h00), un autre à la salle de la bibliothèque principale de la wilaya de Ouargla (14h00), puis un troisième au Musée du Moudjahid à Metlili Chaâmba dans la wilaya de Ghardaïa (17h00).

Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, effectue une sortie de proximité à Mila dans la commune Oued El Athmania (10h00) et anime un meeting populaire dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj (15h00).