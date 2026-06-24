Algérie: Les préoccupations des jeunes au coeur des programmes des candidats indépendants dans le Centre du pays

BLIDA — Les préoccupations de la jeunesse figurent parmi les principaux axes des programmes électoraux des candidats indépendants dans les wilayas du Centre engagés dans les élections législatives du 2 juillet prochain, notamment en matière d'emploi et de participation au développement local.

A Aïn -Defla, où les candidats indépendants se présentent avec sept (7) listes, les programmes accordent une place importante aux jeunes, considérés comme un "réservoir humain à valoriser par des projets répondant à leurs attentes", a indiqué le représentant de la liste indépendante "Rouad El Watan", Fouad Bouzar Kouadri.

Parmi les propositions avancées, figurent la réalisation d'espaces dédiés aux jeunes, en particulier dans les zones rurales, l'accompagnement de leur insertion professionnelle, l'encouragement de l'investissement et de l'entrepreneuriat chez les diplômés universitaires, ainsi que le soutien à la création d'associations de jeunesse et à leur financement.

A Boumerdes, les programmes électoraux des candidats indépendants accordent également une place importante aux préoccupations de la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les représentants des listes indépendantes "El Assil", "Front des indépendants" et "Azm Chabab El Djazaïr El Izza" ont souligné leur volonté de renforcer le rôle des jeunes dans la vie politique et le développement local, en les encourageant à s'engager davantage dans l'action politique et la vie sociale.

A Djelfa, les deux (2) listes indépendantes en lice, "Ahrar Madjd El Djelfa" et "Bourhane", misent sur les activités de proximité pour présenter leurs programmes aux électeurs. Celles-ci mettent l'accent sur l'implication des jeunes dans la vie politique et le renforcement de leur contribution au développement local.

Dans ce cadre, le candidat Abdelkader Bouras, de la liste "Ahrar Madjd El Djelfa", a indiqué que son programme prévoit des mesures concrètes visant à faire des jeunes des partenaires dans la prise de décision et des acteurs à part entière du développement.

Les candidats de la liste indépendante "Bourhane" mènent également une campagne de proximité axée sur la promotion du rôle des jeunes et la prise en charge de leurs préoccupations.

A Tipasa, deux listes indépendantes, "El Djabha El Djadida" et "El Irtikaa Li Ahd Djadid", participent aux élections législatives sur un total de 14 listes en lice.

Les candidats de la liste "El Irtikaa Li Ahd Djadid", sous le slogan "Un Parlement fort avec de nouveaux visages", misent sur leur expérience professionnelle pour convaincre les électeurs. Ils s'engagent à défendre les intérêts des habitants de Tipasa, notamment ceux des jeunes, et à favoriser leur intégration dans la dynamique économique de la wilaya, particulièrement dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la pêche.

De son côté, la liste "El Djabha El Djadida" multiplie les rencontres de proximité afin de présenter un programme comportant des propositions "réalistes" pour renforcer la participation des jeunes au développement local.

A Médéa, les deux listes indépendantes en lice, "El Miftah" et "El Istifaka", privilégient les réseaux sociaux pour présenter leurs programmes électoraux et toucher un large public, notamment les jeunes. Leur discours met l'accent sur le développement local, le soutien aux zones rurales, le financement des projets agricoles, ainsi que sur la promotion de l'emploi et de l'investissement productif.

A Bejaïa, les candidats indépendants accordent une importance particulière au développement des secteurs stratégiques. La liste "Tadukli" (Union) propose notamment de promouvoir l'économie à travers l'encouragement de l'entrepreneuriat, de l'innovation, des start-up et de l'agriculture.

De son côté, la liste "Asirem" (Espoir) ambitionne de faire de la wilaya un pôle de l'industrie agroalimentaire grâce au soutien aux PME et au développement des zones montagneuses.

Les listes indépendantes mettent également l'accent sur l'amélioration des services de santé par la réalisation de nouvelles infrastructures, ainsi que sur la promotion des secteurs du tourisme et de la culture.