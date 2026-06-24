Algérie: Championnat du monde féminin U20 2026 - Le pays débute face à la Chine ce mercredi

Le Championnat du monde féminin U20 de handball 2026 débutera ce mercredi à Jingzhou, en Chine, avec la participation de 32 sélections dont l'Algérie qui entamera la compétition face au pays hôte de la compétition.
Il s'agira de la troisième édition de la compétition organisée avec 32 équipes issues des cinq continents. Les participantes seront réparties en huit groupes de quatre équipes, les deux premières de chaque groupe se qualifiant pour le tour principal.
La Chine, révélation du Championnat du monde féminin U18 2024, tentera de décrocher une nouvelle qualification pour le tour principal en ouvrant son tournoi contre l'Algérie.
Troisième du Championnat d'Asie féminin junior 2025, la sélection chinoise affrontera une équipe algérienne qui a terminé cinquième du Championnat d'Afrique féminin junior 2025. Les Algériennes ont obtenu leur qualification mondiale grâce au sacre de la Guinée au Trophée intercontinental de l'IHF en mars dernier.
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Tenante du titre, la France entamera son parcours dans le groupe A par un choc face à la Suède. L'Espagne, sacrée championne en 2024 en Chine, revient également avec de grandes ambitions, tandis que plusieurs autres nations majeures viseront le trophée dans une compétition qui s'annonce particulièrement relevée.
Programme de la première journée (24 juin 2026)
Groupe A
France - Suède
Egypte - Inde
Groupe B
Autriche - Angola
Serbie - Paraguay
Groupe C
Allemagne - Brésil
Roumanie - Canada
Groupe D
Espagne - Argentine
République de Corée - Turquie
Groupe E
Danemark - Guinée
Chine - Algérie
Groupe F
Monténégro - Islande
République tchèque - Etats-Unis
Groupe G
Hongrie - Taipei chinois
Pologne - Tunisie
Groupe H
Croatie - Norvège
Japon - Iles Féroé.