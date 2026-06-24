Afrique: L'Algérie et le Niger examinent les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Hydraulique, M. Lounès Bouzegza, a examiné, mardi à Alger, avec le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Niger, M. Maizama Abdoulaye, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des ressources hydriques et de l'hydraulique, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale fraternelle entre les deux pays, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays visant à élargir les domaines de partenariat et d'intégration, notamment dans les secteurs prioritaires, précise la même source.

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont passé en revue les mécanismes à même de hisser la coopération dans le secteur de l'hydraulique et des ressources hydriques à la hauteur des relations unissant les deux pays, au service des objectifs de développement durable.

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Les discussions ont également porté sur la possibilité d'élaborer un mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Niger afin de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, dont l'alimentation en eau potable, l'amélioration de la qualité de l'eau, le développement de l'irrigation agricole, la mobilisation des ressources hydriques, l'assainissement, la valorisation des eaux usées épurées, le forage de puits profonds et la formation et la qualification des cadres dans les différents métiers de l'hydraulique, en s'appuyant sur l'expertise algérienne pionnière dans ces domaines.

Dans ce contexte, les deux parties ont souligné l'importance de l'échange d'expertises et d'expériences techniques en matière de gestion des ressources hydriques pour le renforcement des capacités techniques et institutionnelles et la réalisation du développement durable dans les deux pays.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coordination et le partenariat bilatéral et d'oeuvrer à la concrétisation de projets de coopération dans le secteur de l'hydraulique et des ressources hydriques, en vue de contribuer au renforcement de la sécurité hydrique et à la promotion du développement socioéconomique en Algérie et au Niger, conclut le communiqué.