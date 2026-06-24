Algérie: Benbaibeche appelle depuis Annaba à une forte participation aux élections

23 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Le président du parti El Fadjr El-Djadid, Tahar Benbaibeche, a appelé, mardi depuis Annaba, les citoyens à une forte participation aux élections législatives du 2 juillet "pour contribuer à dessiner les contours de la prochaine étape".

M. Benbaibeche, qui animait un meeting populaire au Palais de la culture Mohamed-Boudiaf au chef-lieu de wilaya, dans le cadre de la campagne électorale, a affirmé qu'une "participation massive des citoyens au scrutin contribuera à la consolidation d'institutions capables de répondre à leurs aspirations".

Il a également souligné que son parti "place la jeunesse au coeur de son programme", la qualifiant de "pierre angulaire de l'avenir du pays".

En ce sens, il a appelé à "déployer davantage d'efforts en faveur de cette frange de la population et à lui accorder l'attention nécessaire pour contribuer à la consolidation du pays et de ses institutions".

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En outre, M. Benbaibeche a fait observer que son parti portait "des propositions dans divers domaines qui seront défendues à l'Assemblée populaire nationale si les électeurs lui accordent leur confiance, afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens et renforcer le processus de développement national".

Il devrait également animer une rencontre similaire à la Maison de la culture Mohamed-Seradj de Skikda.

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