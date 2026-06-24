Cote d'Ivoire: 88 milliards de FCFA dans les caisses du Trésor Public Ivoirien

Dans le but d'assurer le financement du budget de l'Etat ivoirien, le Trésor Public de ce pays a encaissé le mardi 23 juin 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 88 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 80 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 96,628 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 120,79%.

Le montant des soumissions retenu est de 88 milliards de FCFA et celui rejeté à 8,628 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 91,07%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,63% pour les bons, 6,58% pour les obligations de 3 ans et 7,14% pour celles de 5 ans.

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Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 22 juin 2027. Quant aux intérêts, ils seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur entend aussi rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24juin 2029 pour celles de 3 ans et au 24 juin 2031 pour celles de 5 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans et 5,45% pour celles de 5ans et ce, dès la fin de la première année.