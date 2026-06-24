Ethiopie: Les réformes économiques du pays donnent des résultats concrets dans tous les secteurs , déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le programme de réformes économiques mené par l'Éthiopie produisait des résultats substantiels dans des secteurs clés, jetant ainsi les bases d'une prospérité durable et d'un développement national à long terme pour les générations futures.

S'exprimant lors du sommet « Ethiopia Delivers », organisé sous le thème « De la réforme au changement durable », le Premier ministre Abiy a souligné les progrès significatifs réalisés grâce au programme de réformes du pays et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre le processus de transformation de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a souligné que l'Éthiopie, nation dotée d'une civilisation ancienne et d'une longue histoire de défense de sa souveraineté, continue de démontrer sa capacité à surmonter les défis grâce à l'unité nationale et à sa détermination.

Il a cité la construction réussie du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) comme un exemple éloquent de ce que les Éthiopiens peuvent accomplir grâce à un effort collectif et à leur autonomie.

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Le Premier ministre a déclaré que le programme de réformes économiques « Homegrown » ne se contentait pas d'accélérer la croissance économique, mais créait également des opportunités à grande échelle qui permettront aux générations futures d'hériter d'une nation plus forte et plus prospère.

Soulignant les principales réalisations économiques, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie était entrée dans une nouvelle phase de développement.

Il a notamment cité la baisse significative de l'inflation, passée de plus de 30 % à un taux à un chiffre, comme preuve de l'efficacité du programme de réformes.

Il a en outre souligné que le renforcement de la compétitivité à l'exportation devrait aider l'Éthiopie à atteindre un taux de croissance économique estimé à 10,2 % au cours de l'exercice fiscal en cours, ce qui placerait ce pays d'Afrique de l'Est parmi les économies les plus dynamiques du continent.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que ces résultats sont le fruit de réformes macroéconomiques soigneusement conçues et mises en oeuvre de manière cohérente, plutôt que de mesures à court terme.

Il a souligné que les retombées positives du programme de réforme profitent de plus en plus aux citoyens et renforcent les fondements de la résilience économique à long terme.

Le Premier ministre Abiy a également souligné le rôle central de la philosophie Medemer (Synergie) dans la conduite du processus de réforme. Il l'a en outre décrite comme un cadre favorisant la coopération, l'inclusion et l'intégration d'efforts divers en vue d'objectifs nationaux communs.

« Medemer est la véritable expression de la solidarité », a-t-il déclaré, soulignant que le progrès durable est atteint lorsque les institutions, les communautés et les parties prenantes travaillent collectivement pour renforcer leurs contributions respectives.

Le Premier ministre a ajouté que l'Éthiopie continuait d'intensifier ses efforts pour soutenir une croissance économique diversifiée tout en développant les opportunités dans les secteurs clés.

Il a souligné que le renforcement des partenariats et une collaboration accrue seraient essentiels pour accélérer le programme de transformation globale du pays.

Le Premier ministre Abiy a réaffirmé l'engagement du gouvernement à consolider le renouveau de l'Éthiopie, à étendre les bénéfices du développement à tous les citoyens et à bâtir une nation plus forte et plus prospère pour les générations futures.