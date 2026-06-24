Ethiopie: Les ambassadeurs félicitent les citoyens pour avoir organisé des élections libres et crédibles

Addis Ababa — Les ambassadeurs ont félicité les Éthiopiens pour avoir organisé des élections législatives libres, équitables et crédibles, soulignant que ce processus reflétait une pratique démocratique solide et une large participation citoyenne.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur du Nigeria en Éthiopie, Nasir Amino, a salué la population pour avoir mené un processus électoral crédible et a félicité le Parti de la prospérité, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, pour sa victoire lors de la 7e élection législative.

Il a également souligné le recours de l'Éthiopie à la technologie pour encourager la participation électorale et s'est félicité du taux de participation élevé, le qualifiant d'inédit en Afrique.

L'ambassadeur Amino a ajouté que le gouvernement avait pris des dispositions importantes pour garantir que les électeurs puissent voter et que des mesures de sécurité avaient été mises en place pour protéger l'intégrité du scrutin.

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« Nous félicitons le pays », a-t-il déclaré, ajoutant que les autres nations africaines devraient s'inspirer de l'expérience démocratique de l'Éthiopie.

L'ambassadeur du Ghana, McArios Akanbong, a déclaré que l'Éthiopie avait une nouvelle fois démontré que des élections pouvaient se dérouler de manière pacifique, libre et équitable.

Au cours du scrutin, la population a pris ses responsabilités civiques au sérieux, sans animosité, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Akanbong a déclaré que l'Éthiopie et le Ghana pourraient unir leurs efforts pour soutenir d'autres pays cherchant à renforcer leur gouvernance démocratique.

De son côté, l'ambassadrice du Sri Lanka, Nirmala Indum, a qualifié le scrutin de « très démocratique », ajoutant que les Éthiopiens avaient pu exercer leur droit de vote.

L'ambassadeur du Portugal, Jorge Pereira Do Nascimento, a déclaré que la plus grande réussite de ces élections résidait dans la forte participation du peuple éthiopien, ainsi que dans le bon déroulement du scrutin.

Il a également félicité l'Éthiopie pour ces résultats et a exprimé l'espoir que ceux-ci favorisent la poursuite du développement du pays sur les plans économique et social, améliorant ainsi la qualité de vie des Éthiopiens.