Ethiopie: Le Premier ministre Abiy remercie son homologue malaisien pour ses félicitations à la suite de sa victoire électorale

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim pour son message de félicitations chaleureux à la suite de la victoire du Parti de la prospérité lors des 7e élections législatives en Éthiopie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a qualifié Anwar Ibrahim de partenaire précieux et a réaffirmé les liens de plus en plus étroits entre l'Éthiopie et la Malaisie, soulignant leur engagement commun en faveur de la solidarité des pays du Sud et du respect mutuel.

« Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre Anwar Ibrahim, partenaire de choix avec lequel nous partageons une vision commune de la solidarité du Sud et du respect mutuel », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a rappelé leurs échanges de visites de haut niveau et la solide entente établie entre les deux dirigeants, soulignant que l'Éthiopie se réjouissait de faire avancer les initiatives bilatérales lancées lors de leurs rencontres.

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Ce message faisait suite aux félicitations adressées par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim après l'annonce, dimanche, par la Commission électorale nationale éthiopienne, des résultats définitifs de la 7e élection législative, au cours de laquelle le Parti de la prospérité a remporté une majorité écrasante.

Dans son message de félicitations, Anwar a déclaré : « Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed Ali et au Parti de la prospérité pour leur victoire aux élections législatives éthiopiennes. »

Revenant sur sa visite historique à Addis-Abeba l'année dernière, la première effectuée par un Premier ministre malaisien en exercice, Anwar a déclaré avoir été profondément impressionné par la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé et par la richesse de ses échanges avec les dirigeants éthiopiens.

Il a souligné que les deux dirigeants partageaient des points de vue similaires sur les affaires internationales et a insisté sur le fait que les pays du Sud avaient tout à gagner d'une coopération fondée sur l'égalité et le respect mutuel.

Soulignant l'importance de l'Éthiopie dans l'engagement de la Malaisie envers l'Afrique, Anwar a déclaré que les deux pays avaient jeté des bases solides pour leur coopération au cours de cette visite et s'est dit impatient de faire avancer les initiatives lancées conjointement.

Le Premier ministre Abiy a, quant à lui, réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer encore son partenariat avec la Malaisie et à approfondir la collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel, dans l'intérêt des deux nations.