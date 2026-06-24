Afrique: Le président du Burundi et président de l'UA félicite le Premier ministre Abiy pour sa victoire électorale

Addis Ababa — Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, également président de l'Union africaine, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et le Parti de la prospérité, au pouvoir, pour leur victoire aux élections législatives en Éthiopie.

Dans un message de félicitations publié sur la page X, M. Ndayishimiye a déclaré que le résultat de ces élections reflétait la confiance que le peuple éthiopien accordait au Premier ministre Abiy Ahmed pour mener le pays vers une paix durable, la stabilité et une croissance économique soutenue.

Le président de l'Union africaine a souligné que l'Éthiopie, en tant que pays hôte historique de l'Union africaine, jouait un rôle central dans la réalisation des aspirations communes du continent.

Il a souligné qu'une Éthiopie forte, unie et prospère restait essentielle à la réussite du programme plus large de développement et d'intégration de l'Afrique.

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M. Ndayishimiye a également réaffirmé son engagement à renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans des domaines clés, notamment l'intégration régionale, la gouvernance démocratique et la promotion de solutions africaines aux défis africains.

Soulignant l'importance d'un partenariat durable, il s'est dit convaincu que l'Éthiopie et l'Union africaine continueraient à œuvrer ensemble pour favoriser une Afrique plus pacifique, plus prospère et plus unie.