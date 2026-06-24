Ile Maurice: Quand la réforme des pensions fait de l'ombre au Budget d'avenir

Il est rare qu'une seule mesure budgétaire éclipse à ce point l'ensemble d'une stratégie économique. Pourtant, c'est bien ce qui s'est produit avec le Budget 2026-2027 présenté par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, vendredi dernier.

Alors que cet exercice entendait poser les fondations d'une «Future Ready Economy» articulée autour de l'intelligence artificielle, des start-up, de l'économie bleue, de la transformation numérique et d'une nouvelle politique industrielle, le débat public s'est cristallisé presque exclusivement autour de la réforme de la pension universelle.

En définitive, la réforme du système des pensions a relégué au second plan des annonces structurantes qui pourraient pourtant redessiner le modèle économique mauricien pour les décennies à venir.

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Sur le fond, personne ou presque ne conteste la nécessité d'une réforme du système des pensions. Le vieillissement démographique, l'allongement de l'espérance de vie et le coût croissant de la pension universelle - 25 % du PIB -, exercent une pression considérable sur les finances publiques. Les chiffres avancés par le gouvernement parlent d'eux-mêmes. Les dépenses liées à la pension représentent des dizaines de milliards de roupies chaque année et limitent les marges de manoeuvre budgétaires pour financer les infrastructures, l'éducation, la santé ou encore les investissements productifs : Rs 70,4 milliards en 202526, Rs 66 milliards en 2025-26 et Rs 59,6 milliards en 2027-28.

Dans cette perspective, l'exécutif pouvait légitimement estimer qu'une intervention était devenue inévitable. Le courage politique consiste parfois à engager des réformes impopulaires lorsque leur nécessité économique est démontrée. Cependant, la méthode choisie a rapidement montré ses limites.

L'introduction du means testing, qui devait conditionner le versement de la pension en fonction des revenus, a été perçue comme une remise en cause du principe même de l'universalité qui caractérise ce pilier de l'État-providence mauricien depuis des décennies. En fixant des seuils relativement bas pour bénéficier de la pension intégrale ou partielle, la réforme risquait de pénaliser une part importante de retraités dont les revenus demeurent modestes face au coût élevé de la vie.

C'est précisément sur ce terrain que la contestation populaire a pris de l'ampleur. Les critiques ne sont pas venues uniquement de l'opposition politique, mais aussi d'une partie de la majorité, de partenaires de coalition, de syndicats et de nombreux citoyens qui ont estimé que la dimension humaine de la réforme avait été insuffisamment prise en compte.

Face à cette levée de boucliers, le Premier ministre a finalement annoncé le gel du means testing, expliquant avoir entendu les préoccupations exprimées par la population. Cette reculade témoigne d'une capacité d'écoute appréciable, mais il révèle également que l'évaluation politique et sociale de la mesure a été sous-estimée en amont.

Réalités sociales et humaines

C'est là que réside probablement la principale faiblesse de cet épisode. Les recommandations techniques formulées par le comité présidé par l'actuaire Ashok Prayag répondaient à un mandat précis : proposer des pistes pour assurer la soutenabilité financière du système. Mais une recommandation actuarielle, aussi pertinente soit-elle sur le plan comptable, ne saurait être transposée mécaniquement dans une décision gouvernementale sans appréciation des réalités sociales et humaines.

L'observateur économique Jean-Paul Chasteau de Balyon résume parfaitement cette tension lorsqu'il rappelle que «la pension universelle procède d'une décision politique prise par un PM imbu des principes de la Fabian Society avec la vision de faire de Maurice un Welfare State». Selon lui, la mise en place d'un comité d'experts afin de faire un état des lieux et des recommandations constitue une initiative pertinente. Cependant, «en présence d'un tel rapport-intérimaire de surcroît, tout Premier ministre doit prendre de la hauteur, consulter son cabinet et assumer son rôle politique. Cela n'a pas été le cas. Il a pris seul une décision technique sur la base d'un rapport technique sur un sujet politique ! Il paie très cher cette erreur de jugement».

Son analyse souligne qu'un chef de gouvernement ne peut réduire une réforme aussi sensible à une simple équation financière, car elle touche directement au contrat social qui lie l'État et les citoyens. Cette réflexion est d'autant plus pertinente que la réforme des retraites s'inscrit naturellement dans une logique de long terme. Les déséquilibres démographiques ne se corrigent pas en quelques mois et leurs solutions gagnent généralement à être introduites progressivement afin de laisser aux générations concernées le temps de s'adapter. Un calendrier étalé sur plusieurs années, accompagné d'une vaste concertation nationale et de l'introduction de mécanismes complémentaires d'épargne-retraite, aurait peut-être permis d'atteindre les mêmes objectifs budgétaires tout en limitant les tensions sociales.

Façonner la prochaine décennie

Paradoxalement, cette controverse a occulté les véritables ambitions du Budget. Le gouvernement entend pourtant repositionner Maurice sur des secteurs porteurs appelés à façonner la prochaine décennie. L'intelligence artificielle y occupe une place centrale, avec l'objectif affiché de former 50 000 Mauriciens et de créer un environnement favorable aux investissements technologiques internationaux. Le développement d'infrastructures numériques, l'amélioration de la connectivité sous-marine et la volonté de faire du pays une plateforme régionale pour les services liés à l'IA témoignent d'une vision résolument tournée vers l'avenir.

Dans le même esprit, les mesures destinées aux start-up, notamment à travers un futur cadre législatif spécifique et des incitations fiscales, visent à encourager l'innovation locale et à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. L'économie bleue, avec ses perspectives dans la recherche océanique, l'aquaculture et l'exploitation durable des ressources marines, constitue tout autant un axe stratégique susceptible de diversifier davantage la croissance mauricienne.

À cela s'ajoutent les projets d'infrastructures portuaires, la modernisation des secteurs traditionnels, le soutien aux exportations et la volonté de renforcer l'attractivité du centre financier international. Pris ensemble, ces chantiers traduisent une tentative de faire évoluer Maurice d'une économie principalement tirée par la consommation vers un modèle davantage fondé sur la production, l'innovation et les exportations.

Malheureusement, ces orientations ont été largement masquées dans le débat public. L'attention médiatique et politique s'est concentrée sur la seule réforme du système des pensions, transformant une mesure spécifique en prisme unique de lecture du Budget dans son ensemble.

Au final, cette séquence illustre la difficulté permanente de concilier rigueur budgétaire et acceptabilité sociale. Le gouvernement avait raison de considérer que cette réforme ne pouvait plus être indéfiniment reportée au regard de son poids croissant dans les finances publiques. Mais il lui appartenait aussi d'intégrer pleinement les réalités humaines, les attentes de la population et la portée symbolique d'un acquis social profondément enraciné dans l'histoire mauricienne.

En gelant le means testing, Navin Ramgoolam a reconnu implicitement que les impératifs économiques doivent parfois être rééquilibrés par les considérations sociales et politiques. Reste désormais à espérer que le rapport final sur la réforme du système des pensions ouvrira la voie à une solution plus consensuelle, progressive et durable.

Car si la soutenabilité des finances publiques impose des choix difficiles, ces choix ne peuvent réussir que s'ils s'accompagnent d'une adhésion citoyenne. Sans cela, même les budgets les plus ambitieux risquent de voir leurs innovations les plus prometteuses disparaître derrière une seule mesure controversée.