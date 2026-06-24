Ile Maurice: Aadil Ameer Meea - «Nous avons réglé nos différends autour d'une table»

Le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, a défendu le Budget 2026-2027 lors de son intervention à l'Assemblée nationale ce mercredi 24 juin.

Évoquant la réforme des pensions, Aadil Ameer Meea a reconnu que certaines annonces avaient provoqué des interrogations, notamment autour de l'introduction du critère de ressources, plus connu comme le «means test». «Je ne vais pas faire semblant : cette réforme a soulevé des interrogations», a déclaré le ministre. Selon lui, les préoccupations exprimées étaient légitimes, particulièrement en ce qui concerne l'impact potentiel sur les personnes vulnérables et le principe d'universalité de la pension auquel de nombreux Mauriciens restent attachés. Il a indiqué avoir lui-même partagé ces inquiétudes en tant que membre du MMM. Toutefois, Aadil Ameer Meea a tenu à mettre en avant la manière dont ces divergences ont été abordées au sein du gouvernement. «Nous ne sommes pas allés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas convoqué de conférence de presse. Nous n'avons pas brandi de menaces», a-t-il affirmé, ajoutant que le MMM avait privilégié les discussions internes.

Le ministre a expliqué que le Bureau politique du MMM s'était réuni afin d'analyser la situation et d'étudier des alternatives avant de solliciter une rencontre avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. Selon lui, les différentes parties se sont ensuite retrouvées «autour d'une même table» pour trouver une solution. Il a ainsi salué la décision du chef du gouvernement de geler l'application du means test afin de permettre une réflexion plus approfondie. «Le Premier ministre a écouté. Il a fait preuve de sagesse», a souligné Aadil Ameer Meea, estimant que cette démarche reflète une nouvelle façon de gérer les désaccords au sein du gouvernement.

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Sur le volet économique, le ministre a présenté le Budget comme un exercice visant à remettre le pays sur la voie de la discipline financière et de la croissance productive. Selon lui, Maurice doit changer de modèle économique et passer d'une économie axée principalement sur la consommation et les importations à une économie tournée vers la production, l'innovation et les exportations.

Il a notamment insisté sur l'importance du secteur manufacturier, qu'il considère comme «la colonne vertébrale» de l'économie exportatrice. Aadil Ameer Meea a rappelé que ce secteur représente environ 13 % du PIB, 15 % de l'emploi total et près de 80 % des exportations domestiques, mais qu'il a connu un recul au cours de la dernière décennie.

Pour inverser cette tendance, le gouvernement prévoit l'introduction d'un nouveau Industry Bill afin de moderniser la politique industrielle du pays. Une Mauritius Industry and Export Development Agency sera également créée pour soutenir les industriels, attirer les investissements et ouvrir de nouveaux marchés. L'objectif affiché est de doubler la valeur des exportations de biens pour atteindre 3 milliards de dollars dans les cinq prochaines années.

Les PME occupent également une place importante dans cette stratégie. Le ministre a annoncé un SME Bill ainsi qu'un Business Facilitation Bill pour simplifier les procédures et améliorer l'accompagnement des entrepreneurs. Une plateforme numérique unique sera mise en place par SME Mauritius pour regrouper les différentes aides disponibles.

Pour Aadil Ameer Meea, le pays doit désormais miser sur la compétitivité, la productivité et l'innovation afin de renforcer sa résilience économique. Il a appelé les différents acteurs à rester unis face aux défis, affirmant que le leadership consiste à «protéger la prochaine génération» plutôt qu'à préparer uniquement la prochaine échéance électorale.