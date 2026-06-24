Ile Maurice: Mahend Gungapersad défend une éducation «à visage humain»

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a défendu le Budget 2026-2027 en affirmant que l'éducation, la formation et le développement des compétences sont placés «au centre de la transformation nationale». Lors de son intervention, il a insisté sur la nécessité de bâtir un système éducatif qui ne se limite pas uniquement aux résultats académiques, mais qui contribue également à former les valeurs des jeunes.

«Educating the mind without educating the heart is no education at all», a déclaré le ministre, reprenant une citation inspirée de la pensée d'Aristote. Selon lui, les problèmes tels que la drogue, l'indiscipline ou encore le harcèlement scolaire montrent l'importance d'une meilleure collaboration entre l'école et la famille. Il a ainsi appelé à un nouveau «pacte sacré» entre les parents et les établissements scolaires.

Mahend Gungapersad a reconnu plusieurs défis dans le secteur, notamment le manque de personnel qualifié, les problèmes d'infrastructures, les retards dans la disponibilité des manuels scolaires, le décrochage scolaire et l'intégration des élèves ayant des besoins spécifiques. Il a toutefois affirmé que le gouvernement travaille à apporter des réponses à ces difficultés.

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Il a rappelé que son ministère bénéficie d'une enveloppe de Rs 22,9 milliards, soit la deuxième plus importante allocation budgétaire après celle de la Sécurité sociale. Pour le secteur Special Education Needs, l'enveloppe passe de Rs 562 millions à Rs 619 millions afin de soutenir environ 3 000 enfants. Des unités spécialisées d'intervention précoce pour les enfants âgés de trois à cinq ans seront également mises en place dans les écoles primaires.

Concernant le préprimaire, Rs 782 millions seront consacrées au maintien du programme d'éducation gratuite, tandis que Rs 299 millions seront allouées aux écoles préprimaires publiques. Le ministre a aussi défendu le Foundation Programme, qui vise à renforcer les compétences élémentaires en lecture, écriture et mathématiques, tout en développant l'estime de soi des élèves. Selon lui, cette mesure a déjà permis de maintenir environ 5 000 jeunes dans le système éducatif.

Mahend Gungapersad a également annoncé la formation de 8 000 éducateurs à l'intelligence artificielle et l'initiation de 12 000 élèves de Grade 9 à ces nouveaux outils. Une enveloppe de Rs 10 millions sera par ailleurs consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire.