Ile Maurice: Zonatan et Jean-Marc Lebon de Irey Production dévoilent leurs nouveaux projets

24 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Nou Lar Nou Lamizik reçoit ce soir Jonathan Andy, plus connu sous son nom d'artiste Zonatan, ainsi que Jean-Marc Lebon, Production Manager chez Irey Production. L'artiste revient sur son parcours musical, marqué notamment par le succès du titre Mo Sel Labri et la sortie de son album Karne Vwayaz.

Au cours de cette émission, Zonatan évoque également ses futurs projets, dont deux EPs actuellement en préparation. Ces nouvelles productions réuniront plusieurs collaborations artistiques, notamment avec la chanteuse Sayaa. Les téléspectateurs auront aussi droit à une exclusivité avec la découverte d'un extrait inédit de son prochain titre, Leker Ross.

Une rencontre riche en confidences et en musique à ne pas manquer sur Nou Lar Nou Lamizik.

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