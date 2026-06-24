Ile Maurice: Un adolescent agressé à coups de poing et de canif

24 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un fait de violence impliquant des mineurs a été signalé le samedi 20 juin dans la région de La Source, à Flacq, selon les informations recueillies. L'incident s'est produit dans l'après-midi, alors qu'un groupe d'adolescents se rendait à pied vers des cours de soutien scolaire, empruntant un axe routier menant au cimetière du quartier.

Selon les éléments rapportés, une altercation a éclaté entre deux jeunes du groupe, scolarisés respectivement en classe de grade 11 dans deux établissements différents de la région. Le différend, qui aurait porté sur une relation amoureuse, a rapidement dégénéré. L'un des adolescents aurait frappé l'autre au visage, au niveau de l'oeil droit, avant de le blesser à la main avec une petite lame (canif).

La victime, âgée de 16 ans, a pu se rendre seule jusqu'à un centre hospitalier de la zone, où elle a reçu des soins avant de regagner son domicile. Les autorités précisent que le secteur où s'est déroulée l'agression n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance, ce qui complique l'établissement précis des circonstances de l'altercation.

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Une plainte a été déposée le lendemain par la victime et son père. Une enquête a depuis été ouverte afin de déterminer les responsabilités et d'entendre les différents témoins présents lors des faits.

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