Ile Maurice: Bruce Ah Chin - «Nous voulons offrir une approche intégrée plutôt qu'une simple vente d'équipements»

interview

Pourquoi avoir choisi de lancer Anern à Maurice ?

Le contexte est particulièrement pertinent. Les ménages comme les entreprises cherchent des moyens de mieux maîtriser leurs dépenses. L'énergie représente un poste important de coûts et nous pensons que le photovoltaïque associé au stockage par batteries peut apporter une réponse concrète à cette préoccupation.

Qu'est-ce qui distingue votre offre de celles déjà présentes sur le marché ?

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Notre principal atout est notre accès direct à l'écosystème du fabricant Anern. Cela nous permet de proposer une gamme complète de solutions, allant des panneaux photovoltaïques aux batteries lithium et aux systèmes de stockage pour les applications commerciales et industrielles. Nous voulons offrir une approche intégrée plutôt qu'une simple vente d'équipements.

Le coût initial reste souvent un frein à l'investissement. Comment y répondre ?

C'est effectivement l'une des principales préoccupations. Notre stratégie consiste à réduire autant que possible les coûts grâce à un accès direct au fabricant. Par ailleurs, certains clients peuvent avoir accès aux facilités de financement proposées par la DBM, sous réserve de leur éligibilité et de l'approbation de leur dossier. Cela permet d'envisager l'investissement sur une période plus longue.

Pourquoi insistez-vous autant sur les batteries ?

Parce qu'elles permettent de maximiser l'utilité de l'énergie produite. Les panneaux produisent principalement durant la journée, alors que la consommation est souvent importante en soirée ou tôt le matin. Le stockage permet de conserver cette énergie pour une utilisation ultérieure et d'améliorer l'autonomie énergétique du client.

Quels sont les secteurs que vous ciblez en priorité ?

Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Les maisons individuelles représentent un marché important, mais nous voyons également un fort potentiel dans les entrepôts, les bâtiments commerciaux, les hôtels, les établissements de santé, les exploitations agricoles et les sites industriels disposant de grandes surfaces de toiture.

Vous évoquez également les fermes solaires. Est-ce un axe de développement ?

Oui, mais à plus long terme. Ce type de projet nécessite des études approfondies, des partenariats techniques solides et un cadre réglementaire adapté. Notre priorité immédiate reste de développer des solutions accessibles aux particuliers et aux entreprises, tout en explorant les opportunités de projets énergétiques de plus grande envergure.

Quel message souhaitez-vous adresser aux entrepreneurs ?

Nous leur disons que l'énergie doit être considérée comme un investissement stratégique. Réduire sa dépendance aux coûts énergétiques, mieux contrôler ses dépenses et améliorer la résilience de son activité sont aujourd'hui des enjeux majeurs de compétitivité.

Et aux particuliers qui hésitent encore ?

Nous les invitons à s'informer et à faire évaluer leurs besoins réels. Le solaire n'est plus une technologie de niche. Avec les équipements disponibles aujourd'hui et les solutions de financement existantes, il peut représenter une option économiquement intéressante pour de nombreux foyers.