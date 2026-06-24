Ile Maurice: Dianette Henriette-Manan - Plus d'équité pour Rodrigues

Dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances Appropriation (2026-2027), Dianette Henriette-Manan, députée de la circonscription n° 21 (Rodrigues), a appelé à dépasser les clivages politiques afin de privilégier l'intérêt national.

S'appuyant sur une citation de Mahatma Gandhi - «Notre avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui» -, elle a insisté sur la nécessité de prendre des décisions budgétaires responsables dans un contexte économique exigeant. Selon elle, le Budget présenté par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, doit être évalué avant tout à l'aune de son impact sur le quotidien des citoyens.

La députée a rappelé que Rodrigues, bien qu'autonome en vertu de l'Equal Opportunities Act, demeure concernée par l'ensemble des politiques nationales, au-delà des Rs 11,2 milliards allouées à l'île. Elle a salué plusieurs mesures phares, notamment concernant les secteurs de la santé, des services gériatriques, de l'économie bleue et des énergies renouvelables, tout en appelant à leur mise en oeuvre effective à Rodrigues.

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Elle a accueilli favorablement l'extension du congé maternité et l'introduction d'un jour de congé menstruel, tout en suggérant la mise en place d'un mécanisme de soutien aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent en absorber le coût. Elle a également évoqué une inflation estimée à plus de 6 %, appelant à un meilleur équilibre fiscal. Enfin, elle a exprimé ses inquiétudes face à la hausse des tarifs aériens entre Maurice et Rodrigues, soulignant son impact sur la mobilité et le tourisme, tout en appelant à un renforcement de la sécurité publique. Selon elle, un bon Budget est celui qui améliore concrètement la vie de la population et garantit l'équité entre Maurice et Rodrigues.