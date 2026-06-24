Cote d'Ivoire: Fenujeci - N'Kongon Lakoun Richard se lance dans la course à la présidence et dévoile ses ambitions

N'Kongon Lakoun Richard, actuel président de la jeunesse communale de Fronan, dans la sous-préfecture de Katiola (région du Hambol), a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire (Fenujeci).

Ce doctorant en histoire, également président du conseil d'administration de la coopérative minière (Scoonof-CA) de Fronan et membre actif du bureau national sortant, a déposé son dossier ce mercredi 24 juin 2026, auprès du comité électoral à la mairie du Plateau.

Une candidature portée par l'expérience

S'exprimant devant la presse après cette formalité, le candidat a souligné l'expérience acquise durant son passage au sein de la direction nationale de la fédération. Une immersion qui, selon lui, lui a permis de cerner en profondeur les mécanismes de gouvernance et les enjeux internes de la Fenujeci.

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« Cette expérience, combinée aux orientations de nos aînés, nous a permis, avec d'autres leaders de jeunesse à travers le pays, de définir une vision commune axée sur la consolidation des acquis et le renforcement de la bonne gouvernance », a-t-il expliqué, rappelant que la fédération totalise aujourd'hui 34 années d'existence.

Un parcours local axé sur l'impact

Avant son ambition nationale, N'Kongon Lakoun Richard met en avant les actions menées à la tête de la jeunesse de Fronan. Son engagement s'est notamment traduit par des initiatives de formation citoyenne ; le renforcement de la conscience civique et la facilitation de l'accès aux opportunités professionnelles.

Il a notamment instauré une plateforme de veille numérique, grâce à laquelle de nombreux jeunes ont pu bénéficier de stages et d'expériences professionnelles.

Dans un contexte rural, il s'est également investi dans la gestion des défis environnementaux, en travaillant sur la préservation des forêts classées et de la réserve du Haut-Mont-Damon ; l'accompagnement des populations agricoles vers des pratiques conformes à la réglementation ; l'organisation des producteurs en groupements structurés.

Parmi ses réalisations figure aussi la mise en place d'une coopérative minière destinée aux jeunes, en cours de validation au niveau ministériel.

Sur le plan social, plusieurs actions ont été entreprises il cite des campagnes de reboisement en milieu scolaire ; l'assistance aux jeunes en détention et le soutien aux enfants vulnérables.

Des atouts pour le niveau national

Fort de plus de dix années d'engagement associatif, le candidat met en avant une combinaison de compétences académiques et pratiques. Il souligne également son implication dans la recherche ainsi que l'étendue de son réseau aux niveaux national et international.

Pour lui, la jeunesse ivoirienne doit désormais s'affirmer davantage et participer activement au développement du pays.

Une vision structurée autour des défis majeurs

N'Kongon Lakoun Richard identifie trois défis principaux auxquels la jeunesse est confrontée. Notamment l'emploi, la formation et la délinquance juvénile.

Pour y répondre, il propose une réorganisation de la fédération autour d'un découpage en dix zones, permettant une meilleure coordination des actions sur l'ensemble du territoire.

Ses priorités comprennent la création d'une Académie des leaders de jeunesse ; le renforcement des capacités dès l'entame du mandat ; la promotion d'une approche inclusive, prenant en compte tous les profils de jeunes ; la détection et la valorisation des talents.

Il ambitionne également d'instaurer une relation de proximité avec les jeunes, en adaptant les approches et les messages à leurs réalités quotidiennes.

Son projet prévoit en outre une structuration renforcée de la fédération, avec une coordination centrale appuyée par des départements spécialisés et des interventions adaptées aux spécificités locales.

Neutralité et ouverture

Le candidat se positionne en faveur d'une gestion apolitique de la fédération, privilégiant l'efficacité et les compétences.

« Nous misons sur l'expertise, le réseautage et des solutions concrètes. Notre collaboration sera ouverte à tous les acteurs capables de répondre aux besoins des jeunes, sans considération politique », a-t-il affirmé.

Mettre à profit l'expérience des anciens

Dans sa vision, les anciens membres de la Fenujeci occupent une place stratégique. Il propose ainsi la création d'un Sénat des anciens ; l'organisation de rencontres annuelles et la mise en place d'une mutuelle dédiée.

Ces initiatives selon lui, visent à valoriser le capital d'expérience et à renforcer la transmission intergénérationnelle.

Une vision tournée vers une jeunesse engagée

Chercheur affilié au programme thématique du Cames, spécialisé dans les questions de résilience communautaire et éducative en période de crise, N'Kongon Lakoun Richard se projette dans la construction d'une jeunesse ivoirienne responsable, compétente et pleinement engagée dans le développement national.