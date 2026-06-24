Cote d'Ivoire: 'Valeurs de la République' - Un numéro spécial met en lumière la Fondation Yadé

Quelques jours après l'inauguration officielle de la Fondation Tiemoko Yadé Coulibaly, le magazine Les Valeurs de la République consacre un numéro spécial à cette institution présentée comme un outil au service de l'excellence, de la solidarité et du développement social en Côte d'Ivoire.

À travers ce numéro spécial paru le 23 juin, le magazine propose une immersion dans l'univers de la Fondation Yadé en présentant ses missions, ses objectifs et la vision portée par son promoteur. Les différentes contributions mettent en exergue une institution résolument tournée vers la promotion de l'excellence, la transmission du savoir, la solidarité, la réduction des inégalités sociales et la lutte contre la pauvreté.

Les lecteurs y découvriront également plusieurs comptes rendus détaillés de la cérémonie inaugurale ainsi qu'un important portfolio photographique retraçant les temps forts de l'événement.

Au fil des pages, la publication met en avant le potentiel de la Fondation Yadé et les nombreuses perspectives qu'elle ouvre dans les domaines de l'éducation, de la cohésion sociale et du développement humain.

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Le magazine invite ainsi les Ivoiriens ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire à s'approprier cette initiative citoyenne et à accompagner l'atteinte de ses ambitions.

Le magazine rend par ailleurs hommage aux membres du comité d'organisation dont le travail a contribué au succès de cette inauguration. Une mention particulière est faite à son président, Coulibaly Adama, salué pour son engagement et sa contribution à la réussite de cette manifestation.

Dirigé par Aimond Williams, Les Valeurs de la République entend, à travers cette édition spéciale, offrir un éclairage complet sur une fondation qui aspire à devenir un acteur majeur du développement social et de la promotion des valeurs républicaines en Côte d'Ivoire.