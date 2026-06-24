Afrique: Investissement - La Côte d'Ivoire ouvre un nouveau corridor économique entre le continent et le Golfe

La Côte d'Ivoire confirme son ambition de devenir un hub économique régional. Le 30 juin 2026, Abidjan accueillera une rencontre stratégique organisée par l'Africa GCC Council au Mövenpick Hôtel, réunissant investisseurs internationaux, représentants diplomatiques des pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), dirigeants d'entreprises et décideurs économiques. Cette initiative marque le lancement du « Chapitre Côte d'Ivoire » de The African Roadshow, prélude au prestigieux AIM Congress 2026 de Dubaï.

Dans un contexte de recomposition des flux mondiaux d'investissement, cette rencontre vise à renforcer les relations économiques entre l'Afrique et les pays du Golfe, tout en offrant aux entreprises ivoiriennes et africaines un accès privilégié à de nouvelles opportunités de financement, de partenariats et de développement.

Une coopération économique en pleine expansion

Depuis plusieurs années, les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, intensifient leurs investissements sur le continent africain. Les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la logistique, de l'agro-industrie, de la santé et des nouvelles technologies figurent parmi les principaux domaines d'intérêt.

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À travers cette initiative, l'Africa GCC Council entend bâtir une plateforme permanente de coopération économique destinée à faciliter les échanges entre les investisseurs du Golfe et les entreprises africaines, tout en favorisant les investissements responsables et durables.

La Côte d'Ivoire, un partenaire stratégique

Portée par une croissance économique soutenue, un environnement des affaires en constante amélioration et des infrastructures modernes, la Côte d'Ivoire confirme son statut de destination privilégiée pour les investisseurs internationaux.

L'événement d'Abidjan permettra de mettre en relation directe les opérateurs économiques ivoiriens avec des fonds souverains, des institutions financières et des investisseurs du Golfe, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives de co-investissement et d'expansion commerciale.

Le Pavillon AFRICA GCC, vitrine des projets africains

L'un des temps forts de cette rencontre sera la présentation officielle du Pavillon AFRICA GCC, qui sera installé lors de l'AIM Congress 2026 à Dubaï.

Pensé comme une véritable vitrine du potentiel économique africain, ce pavillon réunira gouvernements, agences de promotion des investissements, entreprises privées, banques de développement et institutions financières. Son ambition est de promouvoir les projets africains auprès des investisseurs internationaux et d'installer durablement une diplomatie économique entre l'Afrique et les pays du Golfe.

Des experts internationaux au rendez-vous

La conférence accueillera plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles Ayman Al Awadhi, expert en investissements directs étrangers basé aux Émirats arabes unis, Gonçalo Terenas, fondateur de l'Africa GCC Council, ainsi que William Kwende, investisseur et co-président de l'organisation.

Leurs interventions porteront sur les nouvelles tendances de l'investissement international, les mécanismes de financement et les stratégies permettant aux entreprises africaines d'accélérer leur internationalisation.

Un espace de rencontres et d'opportunités

Au-delà des conférences, cette rencontre constituera une plateforme de networking de haut niveau destinée aux dirigeants d'entreprises, banques, chambres de commerce, start-ups, institutions publiques et partenaires au développement.

Des rencontres B2B et des échanges institutionnels favoriseront la conclusion de nouveaux partenariats économiques fondés sur la confiance, l'innovation et le développement durable.

Une vision commune pour l'avenir

À travers cette initiative, l'Africa GCC Council ambitionne de poser les bases d'un nouveau corridor économique reliant durablement l'Afrique aux pays du Golfe. Fondée sur les principes de coopération public-privé, d'investissements responsables et d'ouverture des marchés, cette vision entend accélérer la transformation économique du continent tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

En accueillant cette étape stratégique de The African Roadshow, la Côte d'Ivoire confirme son rôle de porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et son ambition de devenir un acteur majeur des nouveaux partenariats économiques mondiaux.