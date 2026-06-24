Cote d'Ivoire: Jnsp 2026/Auguste Yeboue - « Ces journées ont pour vocation de valoriser le rôle des fonctionnaires et agents de l'État »

Le directeur général de la Transformation du service public, Auguste Yeboue, par ailleurs co-président du comité d'organisation des journées nationales du service public (Jnsp), a indiqué le mardi 23 juin, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, que ces journées dédiées au service public offren des moments privilégiés pour échanger sur les défis et les perspectives du service public que l'on voudrait offrir aux citoyens. « Elles ont en effet, pour vocation de valoriser le rôle des fonctionnaires et agents de l'État dans le développement de leurs communautés », a-t-il déclaré.

Enn effet, durant quatre jours, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire aux côtés des populations célébreront la valeur du service public dans le processus de développement socio-économique et politique de la grande Côte d'Ivoire solidaire, promise par le Chef de l'Etat. Pour lui, ce thème est un appel à changer de regard, à passer d'une administration qui délivre des services à une administration qui tisse des liens. « Dans ce monde en constante évolution, les citoyens demandent plus d'efficacité, ils aspirent à plus de bienveillance, de transparence et de proximité. Notre ambition est de transformer cette aspiration légitime en réalisés concrètes », a souligné le directeur général de la transformation du service public, rendant à cet effet, un vibrant hommage à la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, pour le travail abattu à la tête de ce département ministériel.

« Mme la ministre d'État, votre leadership exceptionnel, votre sens de management de responsabilité et votre indéfectible engagement à traduire en actes la vision du Président de la République Alassane Ouattara, sont pour nous de véritables sources d'inspiration », a-t-il insisté. En effet, cette vision dit-il, ambitionne de bâtir une administration moderne, efficace et professionnelle qui porte les valeurs Républicaines et citoyennes, et une administration qui fournit avec célérité aux usagers-clients un service public de qualité.

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« Faisons de notre admiration cet arbre généreux dont les branches ne font pas de différence entre les usagers, dont les racines plongent dans toutes les régions et dont les fruits sont la justice, l'efficacité et l'amitié », a-t-il lancé à l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État.