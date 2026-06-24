Cote d'Ivoire: Fonction publique - Le prix de l'innovation du service public lancé

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, a procédé le mardi 23 juin, au palais de la culture de Treichville, au lancement officiel le prix de l'innovation du service public.

Le thème de cette année 2026 est « Innover pour un service public plus simple, plus rapide et plus proche des citoyens ». Ce prix, selon le directeur général de la Transformation du service public, Auguste Yéboué, n'est pas un simple concours, c'est un appel solennel lancé à la nation entière, c'est une invitation faite aux bâtisseurs du numérique, aux rêveurs pragmatiques, aux innovateurs de terrain, à ceux qui croient que la technologie peut et doit être au service du public.

Il a donné les raisons de l'instauration de ce prix « Nos administrations font face à des défis réels que nos citoyens ressentent chaque jour : les délais d'attente trop longs, les procédures trop complexes, l'information trop difficile d'accès, les services trop éloignés des populations », a-t-il justifié. Pour lui, ces défis ne sont pas une fatalité, ils doivent être vus come des opportunités, des appels à l'innovation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, cinq grands défis sont lancés aux porteurs de projets pour cette édition : l'accueil et l'orientation des usagers, la simplification des démarches administratives, l'intelligence artificielle et l'automatisation, la transparence et la qualité du service, et l'inclusion et l'accessibilité. « Ces cinq défis sont autant d'invitations à innover, à créer et à transformer », dit-il, car chaque solution qui sera proposée sera une réponde concrète à un besoin réel des populations.

Aude-la des trophées et des distinctions, notamment le grand prix de l'innovation du service public, le prix de l'intelligence artificielle pour le service public, le prix de l'inclusion du service public, le prix de la simplification du service public et le prix coup de coeur du jeu, c'est une opportunité concrète d'impact, un accompagnement technique vers les experts de haut niveau, phase pilote de déploiement au sein d'une administration publique ivoirienne, une visibilité nationale et internationale, et la certitude que vos solutions ne resteront pas sur les étagères. Car elles serviront à des personnes dans l'administration.

L'appel à candidature est officiellement ouvert dès ce jour et ce, jusqu'au 31 août 2026, pour soumettre les dossiers, soit 69 jours pour préparer la solution qui changera l'expérience de millions d'Ivoiriens avec leur administration.

« A toutes les startups ivoiriennes, aux jeunes entreprises technologiques, aux équipes qui développent des solutions numériques à fort impact, aux experts en intelligence artificielle et en transformation digital, à tous les étudiants, les citoyens ce prix est fait pour vous. Il a été conçu pour vous, il vous attend. Ne restez pas des spectateurs d'une transformation à laquelle vous pouvez activement contribuer. Soyez acteurs, bâtisseurs, les innovateurs que la Côte d'Ivoire attend », a-t-il exhorté, soulignant qu'en lançant ce prix de l'innovation du service public, le gouvernement ivoirien tend la main, croit aux capacités de tous. « Il investit dans votre créativité, il vous offre une scène nationale pour démontrer que l'innovation ivoirienne est à la hauteur des ambitions e notre nation », a conclu le directeur général de la Transformation du service public. Les candidats peuvent consulter le site de la fonction publique pour de plus amples information