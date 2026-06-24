Mali: L'armée et l'Africa Corps russe dessinent une croix gammée avec un cadavre démembré près de Tombouctou

Au Mali, l'armée malienne et les mercenaires de l'Africa Corps russe ont tué deux personnes mardi 23 juin près de Zarho, ainsi que deux autres près d'Abakoïra, à l'intersection des régions de Tombouctou et de Gao, dans le nord du pays. Après le passage du convoi militaire, les habitants ont découvert une macabre mise en scène : un cadavre démembré disposé en forme de croix gammée.

Ils lui ont laissé ses lunettes de soleil. Autour de sa tête tranchée, posés sur le sable clair, les bras et les jambes du cadavre démembré forment une croix gammée. Une image qui soulève le coeur.

Les habitants de la zone de Zarho ont découvert deux corps et cette macabre mise en scène après le passage d'une patrouille de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe. Trois kilomètres plus loin, près d'Abakoïra, une frappe de drone effectuée par la même patrouille a tué deux jeunes hommes circulant à moto. L'utilisation des motos est interdite en dehors des grandes villes depuis le début du mois. Cette mesure, très diversement appliquée, a pour but de limiter les déplacements des groupes armés.

« Rien ne peut justifier cette atrocité », dont « le but est de terroriser les populations »

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Deux Touaregs à Zarho, deux Songhaïs à Abakoïra : plusieurs sources locales jointes par RFI affirment que les victimes sont des civils, des éleveurs sans liens avec les groupes armés, dont les identités sont connues. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.

En tout état de cause, l'association locale de défense des droits humains CD-DPA (Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad/Nord-Mali) dénonce un acte horrible et injustifiable. « C'est une scène horrible, c'est de l'extrême barbarie, rien ne peut justifier cette atrocité, s'indigne Tilla Ag Zeine, secrétaire général du CD-DPA. C'est contraire au droit international humanitaire, c'est contraire aux principes de guerre. Le but est de terroriser les populations, de créer un sentiment de peur. Quand on découvre un être humain découpé pour former un symbole nazi, de la part d'une armée régulière, c'est vraiment choquant. »

Les références nazies de Wagner

Le groupe Wagner, auquel a succédé l'Africa Corps russe, était connu pour ses références nazies, qui ont même inspiré son nom. C'est toutefois la première mise en scène du genre rapportée au Mali.

L'Africa Corps, qui multiplie les publications sur les réseaux sociaux depuis les attaques du 25 avril, n'a pour le moment rien diffusé sur cette macabre mise en scène.

Par ailleurs, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim, lié à al-Qaïda) a revendiqué l'attaque mardi 23 juin d'un convoi de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe entre Soribougou et Sibi Koro, dans la région de Kayes. Les jihadistes revendiquent six morts et du matériel emporté. Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas souhaité réagir.