Madagascar: Spectacle - La sonorisation tient une place capitale

Derrière chaque concert réussi se cachent des investissements importants, une préparation minutieuse et des techniciens capables d'assurer un son irréprochable du premier au dernier morceau.

Le public retient souvent les artistes, les chansons et l'ambiance. Pourtant, la réussite d'un spectacle repose aussi sur un élément essentiel : la qualité de la sonorisation. Un son clair, équilibré et puissant ne s'improvise pas. Il résulte d'un long travail de préparation, du choix des équipements jusqu'aux derniers réglages effectués avant l'arrivée des spectateurs.

Sur le terrain, ce travail repose largement sur les techniciens. Ny Ranto Razafimanjato, technicien du son indépendant, explique que tout commence par une phase d'analyse. Le nombre de spectateurs attendus, les caractéristiques du lieu et les exigences des artistes sont étudiés en amont. Ces informations sont regroupées dans une fiche technique qui sert de référence à l'ensemble des équipes.

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« La sonorisation doit être adaptée à l'artiste et aux conditions du spectacle », souligne-t-il. Une fois les besoins définis, les techniciens procèdent à l'installation du matériel, puis aux réglages et aux balances sonores. Chaque artiste effectue des essais afin d'ajuster les niveaux et de sauvegarder les paramètres nécessaires pour la représentation. Selon lui, chaque artiste devrait idéalement être accompagné de son propre technicien afin de garantir un rendu conforme à ses attentes.

À Madagascar, Rossy fait partie des précurseurs dans ce domaine. L'artiste rappelle avoir découvert très tôt les standards internationaux lors de ses tournées en Allemagne à partir de 1983. « Ces expériences nous ont permis de comprendre l'importance d'une infrastructure technique solide pour accompagner un spectacle », explique-t-il.

En 1991, il acquiert ses premiers équipements professionnels en Allemagne. Au fil des années, les investissements se multiplient. À chaque déplacement à l'étranger, de nouveaux matériels viennent enrichir le parc technique. Avec ses collaborateurs, il met progressivement en place des fiches techniques inspirées des pratiques observées à l'international. Des spécialistes étrangers sont également invités à Madagascar pour former les techniciens locaux et transmettre leur savoir-faire.

Transmission de compétences

Rossy souligne que l'évolution des technologies impose aujourd'hui de nouveaux investissements. Cette année encore, son entreprise a renforcé ses équipements avec des systèmes de sonorisation Nexo, considérés parmi les références du secteur. Les groupes électrogènes, les dispositifs d'éclairage et les infrastructures techniques font également partie des éléments indispensables. « Le niveau d'exigence du public évolue constamment et nous devons suivre cette progression », résume-t-il.

Cette même logique guide l'entreprise Miritsoka, active dans l'événementiel depuis 2008. À la fois organisatrice de spectacles et prestataire logistique, la société s'est développée progressivement à partir d'une petite installation de sonorisation. Aujourd'hui, elle propose la location de systèmes audio de grande puissance, d'éclairages de scène et d'ambiance, d'estrades, de structures en aluminium, de chapiteaux ainsi que de groupes électrogènes.

Pour Zoniaina Randriatsiresy, responsable de la communication, le choix du matériel constitue l'une des clés de la réussite d'un événement. « La fiabilité des équipements est déterminante lorsqu'il s'agit d'assurer une prestation de qualité », affirme-t-il.