Afrique: Judo - Open de Johannesburg - Laura Rasoanaivo complète la délégation

Madagascar sera représenté massivement par huit judokas à l'Open africain de Johannesburg qui aura lieu le 28 juin.

En quête de podium. Huit judokas sont engagés à l'Open africain de Johannesburg qui aura lieu le dimanche 28 juin en Afrique du Sud. L'olympienne de Paris 2024, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, qui devait participer en solo pour la deuxième fois au circuit olympique, le Grand Prix de Qingdao en Chine le 27 juin, change finalement de cap et va, à la place, disputer l'Open de Johannesburg.

La multiple championne d'Afrique avait réalisé un exploit en remportant l'argent lors de sa première participation l'an passé. Médaillée de bronze au dernier championnat d'Afrique fin avril à Nairobi, au Kenya, Laura Rasoanaivo, numéro 1 africaine de sa catégorie des -70 kg et 18e mondiale, tentera de confirmer sa suprématie sur le sol sud-africain samedi.

Aventure africaine

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Six combattantes sont engagées dans la catégorie, dont la numéro 2 du continent et 42e mondiale, l'Angolaise Lucungi Diassonema.

La majorité des représentants de la Grande Île avait participé au récent sommet de Nairobi. Entre autres, Fetra Ranaivoarisoa, dans la catégorie des -81 kg, qui avait décroché la médaille de bronze à l'édition 2025 de l'Open de Pretoria. Les trois autres combattants ayant représenté le pays à Nairobi sont Kevin Emilson Ralevazaha (-66 kg), Yves Rayan Ravelojaona (-83 kg) et Angelo Yacinthe Rakotonandrasana (-60 kg).

Les trois autres représentantes du pays sont aussi des habituées à de tels Open continentaux, en l'occurrence Natacha Emiliame Razafindrakalo, dans la catégorie des -48 kg, médaillée d'argent à l'Open de Pretoria en 2025 et éliminée au repêchage au championnat d'Afrique fin avril. Parmi les engagées, il y a aussi Frederica Malalatiana Ralalaharisoa chez les -63 kg et Miangaly Raholiarimalala chez les -52 kg. L'édition de l'Open de Johannesburg réunira cinq cent vingt et un combattants issus de cinquante-huit pays des cinq continents.