Madagascar: Pascal Rasaony- « Le patriotisme implique une attitude et un engagement envers son pays »

interview

À l'aube de la célébration du 26 Juin, fête de l'Indépendance, Pascal Rasaony, directeur des relations publiques au ministère de la Communication et de la Culture, partage sa vision du patriotisme malgache.

Comment définissez-vous aujourd'hui le patriotisme malgache, et quelle place occupe-t-il dans la construction de notre identité nationale ?

Les Malagasy restent attachés à leur terre ancestrale, mais la perception du patriotisme varie selon les générations et les milieux de vie. Dans les campagnes, les célébrations nationales conservent une forte valeur symbolique, tandis qu'en ville, elles sont souvent perçues comme de simples jours de repos ou de festivités.

Chez de nombreux jeunes, l'espoir d'un avenir meilleur à l'étranger prend parfois le pas sur l'intérêt pour les questions liées à la nation. Ainsi, le patriotisme peine à constituer un socle commun capable de rassembler tous les citoyens. L'amour de la patrie existe toujours, mais il s'exprime de manière différente selon les réalités sociales et économiques de chacun.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des cérémonies officielles, quel sens donnez-vous personnellement à la célébration de la fête nationale ?

Personnellement, je ne manque jamais le défilé de Mahamasina chaque année, quel que soit le gouvernement en place. J'exprime également mon attachement à Madagascar en hissant le drapeau national à l'occasion du 26 Juin. Je m'efforce de célébrer les grandes dates de l'histoire de Madagascar et de transmettre cette tradition à mes enfants en les emmenant assister aux défilés.

Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux motifs de fierté nationale que les Malgaches devraient davantage valoriser et transmettre aux jeunes générations ?

Les Malagasy doivent apprendre et mieux connaître leur histoire nationale. Pendant longtemps, notre histoire a été racontée et interprétée par des étrangers. Pourtant, une grande partie de la population connaît encore mal son propre passé. Il est donc essentiel de redécouvrir notre histoire et de valoriser les valeurs malgaches qui méritent d'être préservées et transmises aux jeunes générations.

À votre avis, quelle est la manière la plus authentique et la plus appropriée pour un citoyen d'exprimer son patriotisme au quotidien ?

La première étape consiste à connaître et à chanter l'hymne national, à favoriser les échanges entre Malagasy et à dépasser les préjugés qui subsistent parfois entre les différentes régions. Encourager les déplacements et le tourisme intérieur permettrait aux citoyens de mieux se connaître, de dialoguer et de renforcer leur sentiment d'appartenance à une même nation.

Selon vous, le patriotisme s'exprime-t-il davantage par l'attachement aux symboles nationaux ou par les actions concrètes ?

Le patriotisme commence par le respect des symboles nationaux : le drapeau, la langue malgache, les chants et les traditions culturelles. Mais il repose surtout sur l'éducation citoyenne, qui se construit au quotidien. Être patriote ne dépend pas du niveau d'études. C'est avant tout une attitude et un engagement envers son pays.