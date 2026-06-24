Madagascar: Fete nationale - Les lampions artisanaux reprennent des couleurs

À l'approche du 26 juin, lampions artisanaux et modèles chinois se disputent les marchés de la capitale, entre fierté nationale et pragmatisme des consommateurs.

À l'approche de la Fête nationale, les lampions artisanaux et les modèles chinois envahissent les marchés de la capitale, notamment à Analakely, Tsaralalàna, Isotry, Anosibe et dans plusieurs autres quartiers commerçants. Chaque enfant, comme chaque parent, a sa préférence. Si les produits importés restent très prisés, certains ménages choisissent désormais de revenir aux lampions artisanaux afin de valoriser le savoir-faire local.

Sur les étals, les prix varient de 500 à 15 000 ariary, voire 20 000 ariary selon les modèles. Fabriqués à partir de papier, de fil de fer et d'un petit bougeoir placé à l'intérieur, les lampions de fabrication locale séduisent de nouveau les consommateurs. Le papier est soigneusement plié à la main avant d'être assemblé à une armature métallique ou à un support en carton rigide. Les modèles aux couleurs vert, blanc et rouge demeurent les plus recherchés. D'autres, représentant des animaux ou inspirés de personnages de dessins animés, attirent particulièrement les enfants.

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En cette période, l'affluence reste encore modérée. « Ceux qui souhaitent décorer leur balcon sont les premiers à en acheter en quantité », explique Narindra, vendeuse de lampions à Analakely. Elle observe toutefois un regain d'intérêt pour les lampions en papier, qu'elle attribue aux efforts réalisés pour améliorer leur qualité et diversifier les modèles proposés.

Modèles originaux

« J'achète des produits fabriqués localement parce qu'il s'agit de notre Fête nationale. Il est vrai que les lampions chinois sont nombreux et attrayants, mais ils ne sont pas durables, alors qu'ils sont coûteux. Cela fait déjà deux ans que je n'en achète plus et mes enfants s'habituent progressivement aux lampions malgaches », témoigne Nokoloina, mère de famille.

Les « arendrina » (lampions) se déclinent sous plusieurs formes : carrées, rectangulaires, rondes, entre autres. Ces dernières années, les artisans ont également développé des modèles plus originaux, en forme d'accordéon, de poisson ou encore inspirés de personnages de dessins animés. Chaque lampion est muni d'un petit bougeoir dans lequel les parents placent une bougie afin d'éclairer le chemin des enfants au début de la soirée.

Autrefois, le lampion traditionnel malgache se présentait sous la forme d'un long bâton dont l'extrémité était garnie de paille, de tissu et de jabora (suif). Une fois allumé, il était porté à travers les villages et les quartiers. Les enfants parcouraient les rues à la tombée de la nuit, accompagnés de musiciens jouant notamment du langoroa (tambour), de l'angorodao (accordéon) ou encore de la sodina (flûte).

D'autres consommateurs continuent néanmoins de privilégier les lampions chinois, qu'ils jugent plus résistants. Selon eux, un seul achat peut être utilisé pendant quatre ans, les lampions étant soigneusement rangés après chaque célébration pour être réutilisés lors des fêtes suivantes. Cette année encore, de nouveaux modèles ont déjà fait leur apparition sur les marchés.

« Arendrina taratasy ô, may, may, may... » Ce célèbre refrain accompagne chaque année les enfants lors de la soirée du 25 juin, à la veille de la célébration de la Fête nationale. Une tradition qui continue de faire vivre l'esprit festif.

Les pétards et les lasers restent répandus

À quelques jours des festivités du 26 juin, les pétards, pointeurs laser et autres dispositifs similaires restent largement présents sur les marchés de la capitale. Pourtant, la Préfecture de police d'Antananarivo a confirmé leur interdiction sur l'ensemble de son ressort territorial. Cette mesure s'inscrit dans les dispositions déjà annoncées au niveau national par le Comité technique national chargé de l'organisation du 66e anniversaire du retour de l'indépendance.

Les autorités rappellent que cette interdiction vise à garantir la sécurité et le bon déroulement des célébrations.