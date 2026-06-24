Afrique: Gare routiere Fisandratana - Les passagers arrivent au compte-goutte

La gare routière d'Amoron'Akona a accueilli ses premiers voyageurs, hier. Dans cette vaste infrastructure de 4 500 m², quelques passagers ont pris place pour des départs vers différentes destinations régionales et nationales, notamment sur les axes Est et Sud. Vassia, originaire de Fianarantsoa mais étudiante à Antananarivo, fait partie des premiers usagers de la nouvelle gare. "Certes, la gare est un peu loin de chez moi par rapport à celle de de Fasan'ny Karàna, mais j'ai choisi de venir ici, car là-bas, avec les rabatteurs, les frais de transport coûtent plus cher pendant la période des fêtes. En plus, ici c'est spacieux, et loin du désordre de Fasan'ny Karana", réagit-elle.

Cette première journée a été marquée par une faible affluence de voyageurs.

« Nous n'avons enregistré que huit réservations pour le départ de cet après-midi. La plupart de nos clients ont réservé pour des bus qui partent depuis la gare routière Maki. Son emplacement est plus accessible pour eux», raconte Evah, guichetière de la coopérative Kofimanga.

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Certains véhicules ont ainsi quitté la station d'embarquement avec peu de passagers. « Pour éviter de faire patienter les voyageurs pendant des heures, nous avons pris le départ même si le véhicule n'était pas complet. Nous poursuivrons jusqu'à la gare routière d'Ampasampito, où nous espérons trouver davantage de passagers pour occuper les places restantes», indique Tahiana, un transporteur de la ligne Antananarivo-Moramanga. Quelques coopératives disent, toutefois, avoir rempli leur place.

Places réservées

La première journée a été aussi marquée par l'absence de plusieurs coopératives dans le parc. Seuls quelques guichets ont été ouverts, hier. « Cela ne signifie pas un désistement. C'est juste que les places de nos véhicules sont déjà toutes réservées jusqu'au 26 juin, et la plupart des réservations sont focalisées pour les départs dans les gares Maki ou Fasan'ny Karana», avance un transporteur.

Le gestionnaire du site reste, pour sa part, optimiste. « Pour une première journée, l'affluence est plutôt encourageante», lance Andry Michel Razafindraibe, gestionnaire de la gare routière d'Amoron'Akona. Pour attirer encore plus de passagers dans ce site, le ministère des Transports et de la Météorologie annonce le déploiement de plusieurs moyens de transport pour desservir cet axe.