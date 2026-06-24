Madagascar: Population - L'enregistrement biométrique dépasse le cap des cinq millions d'inscrits

L'enregistrement biométrique suscite un vif intérêt chez les citoyens. À une semaine de la clôture du projet Prodigy, le nombre de personnes inscrites dans tout Madagascar franchit la barre des 5,6 millions, selon le coordonnateur du projet Prodigy, Fidèle Rafalimanana, hier. Et l'engouement pour cet enregistrement biométrique persiste. De longues files sont encore observées dans les arrondissements. « Nous avons dormi ici cette nuit, pour être en tête de liste des personnes inscrites », lance Léa, habitante de la commune rurale d'Ambohimalaza, qui veut à tout prix avoir son numéro d'identifiant numérique.

Le projet Prodigy touche à sa fin, le 30 juin. « C'est le projet qui arrive à son terme, mais le volet «Izaho Tokana» continue, selon le président de la République de Madagascar. Toute la population malgache peut effectuer les inscriptions jusqu'à la fin de l'année », précise Fidèle Rafalimanana.

Interopérabilité

L'instauration de l'identifiant unique centralisera les données de chaque citoyen au niveau de l'administration publique, afin de simplifier instantanément l'accès aux informations concernant chaque citoyen. À terme, cette dynamique de digitalisation transformera radicalement l'efficacité du service public.

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« La première étape est de finaliser l'enregistrement de toute la population afin d'attribuer un identifiant unique à chaque citoyen. Nous poursuivrons avec l'interopérabilité des administrations, dans un second temps. Les différents services administratifs seront interconnectés pour assurer cette efficacité du service public. »

Le lancement officiel de l'enrôlement biométrique des citoyens malgaches âgés de 18 ans et plus a eu lieu en janvier 2026. Le projet Prodigy assure le versement des indemnités du personnel de terrain avant sa clôture. Ainsi, ceux qui ont travaillé au mois de mai percevront leurs indemnités avant le 26 juin, et ceux qui ont travaillé ce mois de juin toucheront leurs indemnités avant la fin du mois de juin.