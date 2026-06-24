Madagascar: Écologie - L'énergie renouvelable fait son chemin

L'accès à l'électricité s'améliore dans des communautés laissées pour compte. Le solaire gagne du terrain et transforme des vies. Après quatre ans de mise en oeuvre, le projet conjoint Financement intégré pour les énergies durables (FIER) porte ses fruits, transformant durablement le quotidien des communautés les plus vulnérables. Il a permis le raccordement de 550 familles à travers deux mini-réseaux solaires photovoltaïques, le déploiement de 800 nano-réseaux bénéficiant à 3 344 ménages et l'équipement de plus de 16 200 ménages en kits solaires individuels.

C'était au Novotel, hier, lors de la cérémonie de présentation des résultats de ce projet mis en oeuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF). Dans le cadre de ce projet, un engagement de 1,86 million USD (environ 7,8 milliards d'ariary) a permis de mobiliser plus de 4 millions USD (environ 16,8 milliards d'ariary) d'investissements en faveur de projets énergétiques à fort impact, grâce au Derisking Facility.

Le projet FIER a également accompagné 45 startups et PME à travers l'Incubateur d'énergie durable (IED). Parmi elles, 15 ont reçu une subvention de 5 000 USD chacune (environ 21 millions d'ariary) afin d'accélérer le déploiement de leurs solutions innovantes.

Le projet a été lancé en 2022 avec l'appui du Joint SDG Fund. Il a été conçu pour mobiliser des financements innovants, réduire les risques liés aux investissements et stimuler l'entrepreneuriat dans le secteur des énergies durables. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, a annoncé que le pays franchira un cap historique d'ici la fin de l'année 2027, avec une production d'énergies renouvelables d'une ampleur inédite.

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