Madagascar: Basketball 5X5 - Les Ankoay montent en puissance

La préparation des Ankoay seniors hommes de basketball 5x5 se poursuit au Gymnase Ankoay à Ankorondrano sous la houlette du nouveau sélectionneur, Mickaël Pivaud. Chaque séance permet au technicien français d'affiner ses choix et de renforcer les automatismes d'un groupe composé de joueurs locaux et expatriés.

Lundi, les présélectionnés ont entamé leur séance de l'après-midi à 15h30. La première partie a été dirigée par le coach Pôty avant que Mickaël Pivaud ne prenne le relais pour un important travail tactique. Répétition des schémas de jeu, mise en place des systèmes offensifs et défensifs, ainsi que des exercices de tir figuraient au programme d'un après-midi particulièrement chargé.

Le point d'orgue de la journée était le test-match disputé en soirée contre le Cospn, champion de Madagascar 2025. Sur le terrain, les Ankoay ont livré une prestation convaincante. Plus agressifs, plus disciplinés et surtout plus efficaces dans l'exécution des systèmes travaillés à l'entraînement, ils ont rapidement pris l'ascendant sur leurs adversaires. La rencontre a tourné à sens unique et s'est conclue sur une large victoire des présélectionnés, 92 à 47.

Une cohésion qui se dessine

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Sur les dix expatriés convoqués, seul Sitraka Raharimanantoanina n'a pas pu venir à Antananarivo suite à un changement de club. Mais il rejoindra le groupe directement à Dakar avant le début de la troisième fenêtre de qualification à la Coupe du monde.

Sur ce premier test-match, le staff technique a pu constater l'émergence d'automatismes intéressants. La complicité entre Donovan et Kiady s'est notamment illustrée à plusieurs reprises. Ce dernier a confirmé son adresse à longue distance tandis qu'Elly Randriamampionona a apporté sa contribution dans l'animation offensive.

Pour Mickaël Pivaud, le contenu du match reste plus important que le résultat. « Tout n'est pas encore parfait mais chacun a tenu bon son rôle. On a encore du temps pour rectifier les petits détails. Ce que les joueurs ont montré aujourd'hui va dans le sens de ce que j'attends d'eux », a confié le sélectionneur à l'issue de la rencontre.

Présent dans les tribunes, le supporter Martin Fitia Nantenaina s'est montré particulièrement optimiste. « C'est très bien de voir la belle prestation des joueurs qui évoluent aux États-Unis comme Lova, Donovan et Michael, sans oublier M'Madi Mathias et les autres expatriés comme Kiady et Elly. Même Jerry a montré une autre facette plus mature. Ils ont changé de dimension et leur présence apportera un plus à Dakar », a-t-il souligné.

Au fil des séances, les Ankoay sont en bonne voie pour trouver leur rythme de croisière. De bon augure pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions sur la scène africaine.