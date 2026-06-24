Madagascar: Ampasika - Un incendie éclate en pleine veillée mortuaire

Un embrasement a semé la panique à Ampasika, où une veillée mortuaire a été brusquement interrompue. Les flammes ont gagné le troisième étage d'une maison.

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans une maison de trois étages à Ampasika, dans le fokontany d'Anosimasina, commune de Bemasoandro. Le sinistre est survenu vers 20 h 30, alors qu'une veillée mortuaire se tenait au rez-de-chaussée. Les flammes ont été aperçues au troisième étage, un espace inoccupé.

La propriétaire, R. S., 28 ans, mariée et mère de trois enfants, a indiqué que personne ne résidait à l'étage touché. Les dégâts se sont limités à la toiture et à deux fenêtres, sans faire de victimes ni causer de pertes matérielles importantes. Malgré l'incident, la famille a choisi de poursuivre la veillée dans la maison.

Alertés par des habitants, des gendarmes de la brigade locale sont intervenus, épaulés par les voisins et les sapeurs-pompiers arrivés avec deux fourgons-pompes-tonnes. La Jirama a procédé à la coupure de l'électricité pour éviter tout risque supplémentaire.

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La police, également mobilisée, a précisé que l'origine du feu serait liée à une surtension électrique. Deux pièces ont été endommagées, mais le brasier a été maîtrisé en quelques minutes grâce à la coordination des secours issus de la caserne de Tsaralalàna et à la solidarité des riverains.

Peur palpable

« Dès que les flammes ont été visibles, la panique s'est emparée de nous », raconte un membre du comité de sécurité du quartier, présent à la veillée. « Certains ont couru vers la sortie, d'autres se sont dispersés dans la cour, ne sachant pas où se mettre à l'abri. On entendait des crépitements et, pendant quelques instants, c'était la confusion totale », poursuit-il.

« J'ai vu des personnes se bousculer pour sortir », affirme une voisine. Les enfants ont été emmenés un peu plus loin ; les plus âgés étaient soutenus par leurs proches. La peur était palpable, chacun pensant que le feu allait descendre jusqu'au rez-de-chaussée. Ce n'est qu'après l'arrivée des pompiers que les esprits se sont calmés, selon divers témoignages.

Le calme est finalement revenu sur les lieux. Aucune enquête n'a été annoncée, mais les forces de l'ordre ont demandé à la famille et aux voisins de rester prudents et de les prévenir immédiatement si d'autres incidents se produisaient.