Madagascar: Lac Mamamba - Trois hommes se noient

24 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un jeune homme reste introuvable depuis dimanche sur le lac Mamamba, entre Ilaivola Ivato et Mandrosoa. Il faisait partie d'un groupe de trois hommes qui avaient pris place dans une pirogue renversée vers 14h30.

Deux d'entre eux, retrouvés morts, ont été remontés à la surface. Le troisième, identifié comme Stéphane, demeure porté disparu. Les recherches se poursuivent et toute personne disposant d'informations est invitée à contacter sa famille au 034 01 492 70.

Le lac Mamamba est tristement réputé pour sa dangerosité. Chaque année, il est le théâtre de tragédies. En l'espace de quelques mois seulement, quatre accidents mortels y ont été recensés. Deux femmes parties ramasser des copeaux à Ankadindravola ont perdu la vie lorsque leur embarcation s'est retournée. Peu après, deux adolescentes venues puiser de l'eau ont également trouvé la mort dans des circonstances similaires. Un homme pourchassé par une foule après un vol a tenté de se sauver en nageant et s'est noyé.

Cette fois, le plan d'eau a coûté la vie à deux hommes et laisse une famille dans l'angoisse, sans nouvelles de leur proche disparu.

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