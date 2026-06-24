Madagascar: Banda Dessinée - Hay Tsingory révèle une nouvelle génération de bédéistes

Avec son nouveau catalogue, Hay Tsingory met en lumière de jeunes auteurs qui puisent dans la culture malgache pour renouveler la bande dessinée nationale.

La bande dessinée malgache s'offre un nouveau souffle. Présenté hier à la Bibliothèque nationale d'Anosy, le catalogue « Nouvelle génération, nouvelle inspiration » de la maison d'édition Hay Tsingory rassemble plusieurs oeuvres portées par de jeunes créateurs déterminés à enrichir le paysage éditorial local.

À travers cette initiative, l'éditeur entend accompagner l'émergence d'une nouvelle vague d'auteurs et leur offrir davantage de visibilité. L'ambition est également de démontrer que les influences du manga et de la bande dessinée moderne peuvent s'allier à l'identité culturelle malgache pour donner naissance à des récits originaux.

Humour et réalisme

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Quatre auteurs sont mis à l'honneur dans ce catalogue désormais disponible dans les librairies d'Antananarivo. Le public peut y découvrir « Fanambin'i Rijakely » de Riri, « Sioka » et « Azy » de Kura, « Arira Arira » de Cloud Blue ainsi que « Loulou Naka » de Mozeration.

Parmi les titres proposés, « Fanambin'i Rijakely » suit le parcours d'un lycéen issu d'une famille paysanne qui s'interroge sur son avenir après le baccalauréat. Entre humour et réalisme social, l'oeuvre aborde des situations dans lesquelles de nombreux jeunes Malgaches peuvent se reconnaître. Son auteur, Riri, de son vrai nom Rindra Razafindrabe, est dessinateur de presse et auteur indépendant. Cofondateur de l'association Tantsary, il s'investit dans plusieurs projets liés à la jeunesse et au développement culturel.

Avec « Sioka », Kura entraîne les lecteurs dans un voyage initiatique inspiré des contes et légendes malgaches. Deux adolescents se retrouvent plongés dans l'univers des récits racontés par leur grand-mère et découvrent les coutumes ainsi que les traditions d'autrefois. L'auteure propose également « Azy », l'histoire d'une jeune fille de la campagne qui rêve de réussir à Antananarivo, mais qui devra faire face à de nombreux obstacles. Passionnée de littérature depuis son enfance, Kura mêle dans ses récits le conte, le réel et la poésie afin de raconter des histoires profondément humaines.