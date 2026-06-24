Madagascar: Mahanjanga - La FFKM adresse un message pour l'unité

L'Union des Églises chrétiennes de Madagasikara (FFKM), dans la province de Mahajanga, a adressé deux messages au cours d'un culte oecuménique organisé dimanche après-midi à la cathédrale de Coeur Immaculé de Jésus-Christ à Mahajanga Be.

L'homélie, prononcée par le président synodal de la FJKM Boina vaovao SP 17, le révérend Josoa Gabriel Randriamampianina, était inspirée de l'épître des Romains chapitre 13/1-7. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes (verset 1 et 2) ».

« Cette épître encourage l'Église à entretenir de bonnes relations avec les dirigeants politiques et à se soumettre à eux. Car l'autorité vient de Dieu. Le peuple doit obéir à ses dirigeants. Il s'expose à des sanctions en cas de non-obéissance comme le non-paiement des impôts et le respect des dirigeants. Dieu a confié au dirigeant le pouvoir. Ils doivent alors l'utiliser afin de viser le développement du peuple et d'apporter la paix et la tranquillité, la bonté et la vie. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Et comme l'autorité vient de Dieu, les dirigeants qui ont reçu cette autorité doivent aussi témoigner de la crainte de Dieu.

Cependant, ceux qui détiennent le pouvoir doivent aussi respecter Dieu et punir ceux qui commettent le mal et la corruption. Le manque de respect envers Dieu et le refus de faire le bien au peuple mènent à la ruine de la nation. Faisons la volonté de Dieu et le pays pourra avancer dans l'unité », a expliqué le président synodal.

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Lors de son intervention, le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a souligné l'importance de travailler dans l'intégrité et la crainte de Dieu également. « Nous devons être attentifs et accepter d'avoir été choisis par Dieu, en conscience, pour travailler avec intégrité et crainte de Dieu. À cette 66e année, nous sommes toujours au coeur du projet de développement du pays. On est encore au stade de projet. Avançons dans la bonne direction pour le développement du pays », a exhorté le préfet.

« L'Église participe pour unir ses enfants qui se tournent vers Dieu. Le devoir d'unité au sein du gouvernement est de prier. Regardez la situation du peuple malgache. Il faut se joindre à la prière pour vaincre la corruption et développer le pays. Notre devoir est de prier, de s'unir et de se réconcilier. Elle rejoint la prière de Jésus : afin que tous soient un. Nous avons ainsi un devoir », a déclaré le représentant de la FFKM, lors de son discours.