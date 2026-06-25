Soudan: Le représentant permanent à Genève appelle à condamner les attaques contre les infrastructures civiles

Le représentant permanent du Soudan à Genève, ambassadeur Hassan Hamid Hassan, a présenté aujourd'hui le communique du Soudan devant la séance d'ouverture de la 38e session du Comité permanent des programmes et des finances de l'Organisation internationale pour la migration (OIM).

Il a exprimé l'appréciation du gouvernement du Soudan pour les efforts de l'organisation et de son bureau national dans le pays visant à soutenir les personnes affectées par la crise humanitaire et celle du déplacement au Soudan, en passant en revue les exemples d'atrocités et de crimes ayant entraîné le déplacement forcé de la population depuis le déclenchement de la guerre par procuration lancée par la milice rebelle, avec le soutien de son parrain régional.

Le représentant permanent a indiqué que le pays connaît actuellement un retour volontaire croissant des citoyens vers leurs régions d'origine, ou plus de 3,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays sont rentrées, en plus d'environ d'un million de Soudanais revenus volontairement de pays de refuge vers Khartoum et plusieurs autres États.

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À cet égard, il a évoqué les efforts intensifs par le gouvernement pour renforcer la sécurité et la stabilité, de remettre en service les installations et d'assurer la fourniture des services essentiels, malgré le caractère limité des ressources et les destructions et actes de sabotage systématiques de toutes les institutions stratégiques de services commis par la milice rebelle, qui se poursuivent encore aujourd'hui.

Il a appelé l'Organisation et les partenaires internationaux à apporter le soutien nécessaire pour renforcer les efforts nationaux en cours visant à répondre aux exigences du retour volontaire et aux besoins immédiats des rapatriés.

Le représentant permanent a également souligné l'aggravation continue des défis dans certaines régions de Kordofan, ainsi que la recrudescence des attaques par la milice rebelle contre des établissements civils et les installations vitales, y compris les stations électriques et des eaux, les établissements sanitaires et les écoles, dans le but de déstabiliser la population et de la déplacer, ce qui entrave les efforts de stabilisation et de relèvement rapide.

Le représentant permanent a également évoqué la situation des Soudanais à l'étranger et les défis et les risques qu'ils rencontrent liés aux situations irrégulières, ainsi que l'exploitation par les réseaux de trafic et de trafic d'êtres humains, appelant l'Organisation à renforcer les efforts de protection, de défense et d'assistance, à soutenir les voies de retour volontaire et celles régulières, au regroupement familial, ainsi qu'aux opportunités d'immigration et d'emploi légal.

En conclusion du communiqué, le représentant permanent a souligné que le traitement de la crise du déplacement et l'élaboration de solutions durables à leur situation humanitaire nécessitent de traiter les racines de la crise, a la tête desquelles figurent l'arrêt immédiat des ingérences extérieures et la mise fin au soutien militaire et financier affluent à la milice rebelle, y compris l'interdiction de l'afflux d'armes et de mercenaires, ainsi que le soutien aux efforts nationaux visant à rétablir la paix et la stabilité.