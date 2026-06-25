communiqué de presse

Un programme de 642 millions de dollars permettra à 5,4 millions de jeunes de bénéficier de compétences, d'une éducation et de possibilités d'emploi adaptées au marché du travail

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui le programme SIRA (Compétences pour l'innovation, la résilience et les aspirations), une initiative régionale phare conçue pour renforcer les parcours entre l'école et l'emploi des jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. SIRA soutient le Programme pour l'emploi du Groupe de la Banque mondiale, qui place la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité au coeur de la lutte contre la pauvreté. L'initiative renforce les systèmes de compétences tout en soutenant les infrastructures de base, l'amélioration de la gouvernance et l'investissement privé dans des secteurs à forte croissance tels que l'énergie, la santé, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière et le tourisme.

L'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la population est la plus jeune et dont la croissance est la plus rapide, est confrontée à une opportunité et à une urgence cruciales de doter ses jeunes des compétences nécessaires à un travail productif. Chaque année, six millions de jeunes entrent sur le marché du travail, ce qui souligne la nécessité de systèmes éducatifs plus solides, de compétences adaptées au marché du travail et de passerelles plus claires entre l'apprentissage et l'emploi.

Le programme SIRA s'attaquera à ces défis à grande échelle en aidant les jeunes à acquérir des compétences professionnelles, à les mettre en contact avec des employeurs et à accéder à de meilleures opportunités d'emploi. Avec un financement de 642 millions de dollars au titre de la phase 1, le programme soutiendra dans un premier temps Cabo Verde, la Côte d'Ivoire et la Guinée, et touchera environ 5,4 millions de jeunes, en particulier les jeunes femmes et les jeunes non scolarisés. Il s'agit d'une plateforme régionale modulable ouverte aux pays déterminés à renforcer le lien entre l'éducation, les compétences et l'emploi.

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« SIRA marque un tournant décisif dans la manière dont les pays traitent les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ils vont passer d'initiatives fragmentées à une plateforme unifiée et évolutive qui relie les compétences, les emplois et la transformation économique, souligne Ousmane Diagana, vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En investissant à grande échelle dans les jeunes, ce programme dotera des millions de personnes de compétences adaptées au marché, élargira l'accès à des emplois de qualité et renforcera les systèmes nationaux et régionaux pour assurer une croissance soutenue, la résilience et les opportunités. »

À Cabo Verde, l'initiative « Créer des opportunités et obtenir des résultats en matière d'emploi » lancée par le biais du SIRA permettra d'élargir l'accès des jeunes à l'emploi, de renforcer les compétences pertinentes pour l'emploi et d'améliorer l'écosystème des compétences du pays. Le programme profitera aux jeunes âgés de 15 à 35 ans en améliorant les résultats d'apprentissage, en élargissant les possibilités de certification et d'emploi dans les secteurs de croissance, et en soutenant les groupes à risque, notamment les jeunes non scolarisés et vulnérables.

« Nous nous réjouissons de cette opération, qui bénéficiera directement à environ 50 000 jeunes Cabo Verdiens en élargissant l'accès à des emplois de qualité, en stimulant un travail indépendant plus productif et en facilitant la certification par des formations professionnelles adaptées au marché du travail, déclare Djibrilla Adamou Issa, directeur de division du Groupe de la Banque mondiale pour Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

En Côte d'Ivoire, le programme SIRA élargira l'accès à une formation qualifiante de qualité et améliorera les résultats en matière d'emploi pour plus de 900 000 jeunes, soutenant ainsi le Plan national de développement (2026-2030). SIRA renforcera les passerelles entre l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur, s'alignera davantage sur la demande du marché du travail et positionnera le développement des compétences comme un levier tangible de la transformation industrielle et de la croissance du secteur privé.

En Guinée, le programme renforcera les systèmes d'éducation et de compétences tout en élargissant l'accès à l'emploi, soutenant ainsi les objectifs de formation et de diversification économique définis dans la Vision Simandou 2040. Il modernisera l'enseignement secondaire, développera la formation technique et professionnelle dans des secteurs prioritaires, notamment l'agroalimentaire, l'énergie et le numérique, et élargira l'appui à l'entrepreneuriat et au placement professionnel. Le programme devrait bénéficier à environ 2,7 millions de jeunes Guinéens.

« SIRA change la donne en matière de compétences et d'emplois en Côte d'Ivoire et en Guinée, déclare Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de division du Groupe de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. « En rééquilibrant fondamentalement l'éducation vers la formation technique et professionnelle et en collaborant étroitement avec les employeurs, SIRA s'assure que les jeunes acquièrent les compétences demandées par le marché, créant ainsi une main-d'oeuvre plus forte, de meilleurs emplois et une croissance économique plus rapide. »

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