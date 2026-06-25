Afrique: WHA79 - L'OMS soutient des dialogues de haut niveau sur le cancer, l'innovation et l'accès équitable

communiqué de presse

En marge de la Soixante-Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (WHA79), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a soutenu des rencontres de haut niveau organisées par le Secrétariat du Commonwealth et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réaffirmant son rôle de plateforme de dialogue, de collaboration et d'action collective en faveur des priorités mondiales de santé.

Forum inaugural de coordination sanitaire du Commonwealth - 16 mai 2026

Organisé au siège de l'OMS, le Forum inaugural de coordination sanitaire du Commonwealth a réuni des ministres de la santé, des ambassadeurs, des hauts-commissaires et plus de 60 organisations partenaires de l'ensemble du Commonwealth autour du thème « Façonner l'avenir de la lutte contre le cancer dans le Commonwealth ».

Présidé par S.E. Leslie Ramsammy, ancien ministre de la santé du Guyana et Représentant permanent du Guyana auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, le Forum a porté sur des approches concrètes de prévention, de dépistage précoce, de traitement et de prise en charge du cancer dans le contexte de la progression vers la couverture sanitaire universelle et du financement durable de la santé.

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Le Dr Jeremy Farrar, Sous-Directeur général de l'OMS chargé de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et des soins, a souligné la nécessité d'adopter des approches mobilisant l'ensemble des pouvoirs publics afin de promouvoir activement la santé et de mettre en place des systèmes de santé intégrant la prévention, le dépistage précoce, le traitement et la prise en charge du cancer, soutenus par des systèmes solides et intégrés de soins de santé primaires, des politiques fondées sur des données probantes et un accès équitable à des services de santé de qualité.

Les travaux du Forum se sont appuyés sur les conclusions de la Commission du Lancet Oncology sur le cancer dans le Commonwealth. Ils ont également été marqués par le lancement d'un recueil d'études de cas nationales sur l'élimination du cancer du col de l'utérus ainsi que d'une boîte à outils de plaidoyer destinée à soutenir les Premières Dames, les conjointes et conjoints et les partenaires des chefs de gouvernement dans leurs actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l'élimination du cancer du col de l'utérus.

Événement parallèle de la WHA79 : sport, activité physique et santé mentale des jeunes - 20 mai 2026

Lors d'un événement parallèle de haut niveau organisé par le Secrétariat du Commonwealth et la Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport sur le thème « Libérer le potentiel du sport et de l'activité physique au service de la santé mentale des jeunes dans le Commonwealth », le Dr Saia Piukala, Directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, a déclaré que le Commonwealth constituait une plateforme puissante permettant de conjuguer données probantes, leadership politique et action communautaire afin que le sport et l'activité physique ne soient pas des privilèges réservés à quelques-uns, mais les fondements du bien-être mental pour tous.

Il a souligné qu'à l'échelle mondiale, près de 80 % des adolescents n'atteignent pas les niveaux recommandés d'activité physique et a appelé les secteurs de la santé, de l'éducation, du sport, des transports et de l'urbanisme à travailler ensemble afin de garantir aux jeunes des possibilités sûres et inclusives d'être physiquement actifs.

D'autres intervenants ont souligné que, dans un Commonwealth où 60 % des 1,5 milliard d'habitants ont moins de 30 ans, la conjonction de modes de vie sédentaires et d'une santé mentale dégradée constitue l'un des principaux défis de santé publique de cette génération.

Parmi les autres intervenants figuraient les ministres de la santé des Samoa et de Maurice, Sir Mo Farah, quadruple champion olympique, le Directeur général de la Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport, ainsi qu'un membre du Conseil des jeunes de l'OMS.

28e édition des Rencontres francophones de la santé - 17 mai 2026

La 28e édition des Rencontres francophones de la santé, organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Les Entreprises du Médicament (LEEM), a réuni des ministres de la Santé, des diplomates, des chercheurs, des représentants de l'industrie pharmaceutique ainsi que des membres de la société civile afin d'examiner le thème : « Innovation mondiale : la nouvelle cartographie de la santé. Quand les mutations géopolitiques bouleversent l'accès à l'innovation. »

La scientifique en chef de l'OMS, Sylvie Briand, a mis en lumière les avancées de l'intelligence artificielle, des technologies à ARN messager (ARNm) et du diagnostic, tout en soulignant que l'innovation, à elle seule, ne suffit pas si l'accès demeure inégal. Elle a rappelé que l'action de l'OMS vise à faire en sorte que l'innovation réponde avant tout aux besoins de santé publique, grâce au renforcement des capacités régionales de production, à la promotion de la science ouverte et à la consolidation des systèmes réglementaires.

La Dre Briand a également attiré l'attention sur la prévention et l'élimination du paludisme, qui demeurent des priorités pour l'espace francophone. Elle a souligné le fardeau disproportionné supporté par l'Afrique de l'Ouest et insisté sur l'importance de l'engagement politique, de partenariats durables et d'un accès équitable à l'innovation.

Parmi les autres intervenants de haut niveau figuraient le ministre de la Santé du Gabon, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle de la Côte d'Ivoire, le président du Conseil Afrique de Merck ainsi que le directeur des partenariats mondiaux en santé de Pfizer.

Les échanges ont réaffirmé la nécessité de disposer de systèmes de santé résilients, de renforcer les capacités nationales et régionales, d'assurer un financement durable et de promouvoir un accès plus équitable aux technologies de santé. Les participants ont également souligné l'importance d'investir dans la recherche, le développement des ressources humaines, les systèmes réglementaires et les écosystèmes d'innovation collaborative, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.