Ethiopie: Le pays atteint une nouvelle avancée déterminante dans son parcours d'adhésion à l'OMC

Addis-Abeba — L'Éthiopie a accompli une nouvelle avancée significative dans sa démarche d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en concluant un Protocole bilatéral d'accès au marché avec la Nouvelle-Zélande au siège de l'OMC à Genève.

Cet accord représente un progrès essentiel dans le vaste processus d'adhésion de l'Éthiopie et illustre les avancées régulières accomplies par le pays vers une intégration accrue au système commercial international.

Le Protocole a été paraphé par Tsegab Kebebew, Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève ainsi que des autres organisations internationales en Suisse, et Clare Kelly, Représentante permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l'OMC et Présidente actuelle du Conseil général de l'OMC.

Au cours de la cérémonie de signature, l'Ambassadeur Tsegab a présenté l'accord comme l'expression du partenariat économique grandissant entre l'Éthiopie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de leur volonté commune de promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, transparent et basé sur des règles.

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Il a rappelé que l'adhésion à l'OMC reste une priorité nationale stratégique et un élément fondamental du programme de réformes économiques actuellement mené en Éthiopie.

L'ambassadeur a également précisé que les démarches d'adhésion de l'Éthiopie ont pour objectif de renforcer sa compétitivité commerciale, d'attirer davantage d'investissements, d'élargir ses opportunités commerciales et de favoriser une croissance économique durable.

L'ambassadrice Clare Kelly a salué l'Éthiopie pour cette avancée importante et a renouvelé le soutien constant de la Nouvelle-Zélande au processus d'adhésion du pays à l'OMC.

Elle a exprimé sa confiance dans la poursuite des avancées de l'Éthiopie et a renouvelé l'engagement de la Nouvelle-Zélande à accompagner son intégration réussie au sein du commerce mondial.

La signature du Protocole bilatéral d'accès aux marchés représente une nouvelle avancée déterminante dans les négociations de l'Éthiopie avec l'OMC, rapprochant le pays d'une adhésion complète à l'organisation et consolidant son engagement en faveur de la modernisation économique, du commerce international et d'une participation renforcée à l'économie mondiale.