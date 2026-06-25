Soudan: Le président du CST rencontre le directeur des services de renseignement du Sud Soudan

24 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui à son bureau le directeur des services de renseignement du Sud Soudan, le lieutenant-général Akec Tong Alieu, en présence du directeur des services de renseignement généraux soudanais, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

La réunion a permis d'examiner lr progrès des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer dans les divers domaines afin de servir leurs intérêts communs.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération en matière de sécurité et de coordonner leurs efforts pour sécuriser la frontière commune, relever les défis sécuritaires actuels et instaurer une stabilité durable pour les populations des deux pays.

Au cours de la réunion, Akec Tong Alieu a transmis les salutations du président de la République du Sud Soudan , Salva Kiir Mayardit, au président du Conseil de souveraineté, lui souhaitant une bonne santé continue et la sécurité, la stabilité et la prospérité continues du Soudan.

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