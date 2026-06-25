Soudan: Le pays présente la déclaration du Groupe arabe à l'occasion de la Journée internationale des femmes en diplomatie

La ministre plénipotentiaire Mai Ibrahim, Représentante permanente adjointe du Soudan à Genève, a présenté aujourd'hui la déclaration du Groupe arabe, prononcée par le Soudan en sa qualité de président du Groupe arabe à Genève, lors d'une table ronde de haut niveau organisée au Conseil des droits de l'homme à l'occasion de la Journée internationale des femmes en diplomatie.

Les discussions ont porté sur le droit des femmes à être représentées aux postes de décision.

La déclaration exprime une vive préoccupation face aux difficultés rencontrées par les femmes et les filles, notamment dans le contexte des conflits armés, où elles paient un lourd tribut en raison de l'escalade de la violence et de l'effondrement des systèmes de protection.

Au nom du Groupe, la Représentante permanente adjointe a réaffirmé l'engagement ferme des États arabes à autonomiser les femmes et à renforcer leur participation active à la vie politique ainsi qu'aux processus décisionnels.

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Elle a souligné les progrès significatifs accomplis par les États arabes en matière de promotion de la présence des femmes aux postes de direction, au sein des organes législatifs et dans le travail diplomatique.

Le Groupe arabe a réaffirmé l'importance de poursuivre les efforts visant à lever les obstacles sociaux et culturels qui entravent la participation des femmes et à élargir leurs perspectives d'autonomisation, renforçant ainsi leur rôle dans la consolidation de la paix, la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement, ainsi que leur présence au sein des Nations Unies et dans l'action internationale multilatérale.